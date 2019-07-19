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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Зеленский заявил о готовности Киева обменять Вышинского на Сенцова

Вчера, 10:15
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 19 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять руководителя портала РИА новости Украина Кирилла Вышинского на осужденного в России за подготовку теракта Олега Сенцова.
"Относительно господина Вышинского — если это первые нормальные шаги, если такие условия, то мы готовы. Давайте мы дадим вам господина Вышинского, если вы хотите. Верните нам господина Сенцова", — сказал украинский лидер. Трансляцию вел телеканал "112. Украина".
По словам Зеленского, обмен Вышинского на Сенцова должен стать "первым шагом доброй воли".
Ранее в Кремле призвали Киев сделать первый шаг на пути к улучшению диалога между странами, отпустив Вышинского, Сенцова в этом контексте не упоминали.
Адвокат Вышинского назвала заявления офиса Зеленского информационным вбросом, отметив, что для предметного разговора нужны юридические основания.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
15 июля, 11:15
"Загогулина". Политолог о ситуации вокруг Вышинского на УкраинеУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о попытках давления на суд по делу Кирилла Вышинского. В ГП Украины, между тем, заявили, что он может сегодня выйти на свободу. В эфире радио Sputnik политолог Станислав Бышок прокомментировал ситуацию.

Несопоставимые вещи

О возможности обменять Вышинского на Сенцова говорил ранее предыдущий президент Украины Петр Порошенко. Вопрос об этом поднимался и во время прошлогодней прямой линии Владимира Путина. Тогда российский президент напомнил, что Сенцова задержали не за журналистскую деятельность, а за подготовку теракта, в результате которого могли пострадать конкретные люди.
"Это совершенно разные вещи, разные и несопоставимые", — подчеркнул глава государства.
Задержание Вышинского он тогда назвал абсолютно беспрецедентной и недопустимой политикой украинских властей и отметил, что Россия будет добиваться освобождения журналиста в том числе и с помощью давления на Киев международных организаций.
Владимир Зеленский
Вчера, 14:29
Эксперт назвал одновременное освобождение Вышинского и Сенцова пиар-ходом

Дела Вышинского и Сенцова

Олег Сенцов был осужден в России на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Его задержали сотрудники ФСБ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"*, готовившей атаки в Ялте, Симферополе и Севастополе.
Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, за что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.
Вышинский назвал обвинения в свой адрес ложью и манипуляцией и отметил, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.
К нему долго не пускали консульских работников, ссылаясь на то, что он гражданин Украины, притом что он также является гражданином России.
Во время одного из судебных заседаний Вышинский обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.
Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, подчеркнув, что журналиста арестовали за его профессиональную деятельность.
МИД России направлял Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
СМИтают инакомыслие
24 мая 2018, 13:32
СМИтают инакомыслие

Реакция в России и мире

С момента задержания журналиста в его защиту выступали как отечественные, так и зарубежные коллеги.
Весной более 250 представителей СМИ из России и со всего мира подписали обращение к Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского. Около посольства Украины в Москве не раз проходили акции в его поддержку.
Обеспокоенность выражали в ОБСЕ. Генсек организации Томас Гремингер напоминал, что все ее члены должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир после очередного продления содержания Вышинского под стражей призвал Киев освободить его.
*Экстремистское движение, запрещенное в России.
Уполномоченный по правам человека в РФ, член Временной комиссии Татьяна Москалькова
24 апреля, 16:25
Москалькова: Вышинский сегодня является символомУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала в эфире радио Sputnik, какой реакции на "дело Вышинского" она ждет от мирового сообщества.
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Арест Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийОлег СенцовУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А с чего бы террориста менять на человека, которого судят за политические взгляды? Вышинский журналист, а где режиссерские работы сенцова? Хоумвидео на ютюб? Так я тогда тоже режиссёр
19 июля, 10:21
Z1Zlydennemets 1
227101011
Сенцов террорист, Вышинский журналист! О каких обменах буробит Зеленский? С одной стороны это так, но найдётся и много сторонников обмена. Выход один, задержать украинского журналиста в России, предъявить ему аналогичные Вышинскому обвинения, продержать год, переносить суды и потом обменять. Но все решения за Путиным и я готов любое его решение в этом контексте поддержать. ВВП зря не делает, не та специфика. В этом он разбирает лучше меня, однозначно!
19 июля, 10:21
Ryskin Andy
5300206
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