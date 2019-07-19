Зеленский заявил о готовности Киева обменять Вышинского на Сенцова

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять руководителя портала РИА новости Украина Кирилла Вышинского на осужденного в России за подготовку теракта Олега Сенцова.

"Относительно господина Вышинского — если это первые нормальные шаги, если такие условия, то мы готовы. Давайте мы дадим вам господина Вышинского, если вы хотите. Верните нам господина Сенцова", — сказал украинский лидер. Трансляцию вел телеканал "112. Украина"

По словам Зеленского, обмен Вышинского на Сенцова должен стать "первым шагом доброй воли".

Ранее в Кремле призвали Киев сделать первый шаг на пути к улучшению диалога между странами, отпустив Вышинского, Сенцова в этом контексте не упоминали.

Адвокат Вышинского назвала заявления офиса Зеленского информационным вбросом, отметив, что для предметного разговора нужны юридические основания.

Несопоставимые вещи

О возможности обменять Вышинского на Сенцова говорил ранее предыдущий президент Украины Петр Порошенко. Вопрос об этом поднимался и во время прошлогодней прямой линии Владимира Путина. Тогда российский президент напомнил, что Сенцова задержали не за журналистскую деятельность, а за подготовку теракта, в результате которого могли пострадать конкретные люди.

"Это совершенно разные вещи, разные и несопоставимые", — подчеркнул глава государства.

Задержание Вышинского он тогда назвал абсолютно беспрецедентной и недопустимой политикой украинских властей и отметил, что Россия будет добиваться освобождения журналиста в том числе и с помощью давления на Киев международных организаций.

Дела Вышинского и Сенцова

Олег Сенцов был осужден в России на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Его задержали сотрудники ФСБ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"*, готовившей атаки в Ялте, Симферополе и Севастополе.

Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, за что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.

Вышинский назвал обвинения в свой адрес ложью и манипуляцией и отметил, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.

К нему долго не пускали консульских работников, ссылаясь на то, что он гражданин Украины, притом что он также является гражданином России.

Во время одного из судебных заседаний Вышинский обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.

Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, подчеркнув, что журналиста арестовали за его профессиональную деятельность.

МИД России направлял Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Реакция в России и мире

С момента задержания журналиста в его защиту выступали как отечественные, так и зарубежные коллеги.

Весной более 250 представителей СМИ из России и со всего мира подписали обращение к Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского. Около посольства Украины в Москве не раз проходили акции в его поддержку.

Обеспокоенность выражали в ОБСЕ. Генсек организации Томас Гремингер напоминал, что все ее члены должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир после очередного продления содержания Вышинского под стражей призвал Киев освободить его.