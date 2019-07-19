Руководство "Сибирского гурмана" заподозрили в уклонении от уплаты налогов

НОВОСИБИРСК, 19 июл – РИА Новости. Следователи СК возбудили в отношении топ-менеджера компании "Сибирский гурман" уголовное дело об уклонении от уплаты налогов организации в особо крупном размере.

"Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора управляющей компании предприятия, который подозревается в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере", - говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Новосибирской области.

В сообщении СК предприятие не называется, однако ранее в полиции сообщили о проведении оперативно-розыскных мероприятий под Новосибирском на заводе замороженных полуфабрикатов "Сибирский гурман". Источник в правоохранительных органах подтвердил РИА Новости, что речь идет об этом предприятии.

По версии следствия, с января 2014 года по март 2016 года топ-менеджер и другие неустановленные пока лица при предпринимательской деятельности для получения налоговой выгоды уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль в особо крупном размере.

"В настоящее время следователем изучается финансовая отчетность и уставная документация компании, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - сообщили в СК.