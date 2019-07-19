Пострадавшие при ЧП в Шереметьево получили легкие травмы

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Двое пассажиров попали в больницу с легкими травмами после эвакуации из самолета Boeing 747 в московском аэропорту Шереметьево, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

"В ходе эвакуации по надувным трапам пострадали восемь человек, двое из них в состоянии легкой степени тяжести госпитализированы в Химкинскую центральную клиническую больницу. Остальным медицинская помощь оказана амбулаторно", - сказал собеседник агентства.

Последствия ЧП устраняла крупная группировка спасателей: 71 человек при 19 спецмашинах.

Самолет компании "Северный ветер" ("Нордвинд") этой ночью должен был вылететь в Ереван, но во время разбега по взлетно-посадочной полосе в пассажирском салоне возникло задымление. Командир судна прервал взлет и начал эвакуацию. При этом пожара на борту не было.