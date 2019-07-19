Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше миллиона рублей

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Зарплату свыше миллиона рублей в месяц получают 11 287 россиян, сообщает Зарплату свыше миллиона рублей в месяц получают 11 287 россиян, сообщает РБК со ссылкой на Росстат.

По данным ведомства, за два года этот показатель вырос на 38 процентов. При этом "миллионеры" составляют менее 0,1 процента от общего числа работающих россиян.

Согласно статистике, средняя зарплата россиян, зарабатывающих более миллиона рублей, равняется 2,4 миллиона рублей. В частности, специалисты таких сфер, как культура, спорт, организация досуга и развлечений, имеют средний доход в 5,8 миллиона рублей в месяц.