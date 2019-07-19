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РИА Новости

Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше миллиона рублей

Вчера, 10:10
80854
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПятитысячные купюры
Пятитысячные купюры
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Зарплату свыше миллиона рублей в месяц получают 11 287 россиян, сообщает РБК со ссылкой на Росстат.
По данным ведомства, за два года этот показатель вырос на 38 процентов. При этом "миллионеры" составляют менее 0,1 процента от общего числа работающих россиян.
Согласно статистике, средняя зарплата россиян, зарабатывающих более миллиона рублей, равняется 2,4 миллиона рублей. В частности, специалисты таких сфер, как культура, спорт, организация досуга и развлечений, имеют средний доход в 5,8 миллиона рублей в месяц.
Больше всего специалистов с ежемесячными зарплатами более миллиона рублей работает в торговле и сфере ремонта транспорта — 1,96 тысячи человек. Наименьшая доля зафиксирована среди специалистов сферы водоснабжения и утилизации отходов — всего 13 человек.
Оператор по добыче нефти
4 июня, 03:19
Росстат назвал отрасли экономики с самым большим ростом зарплат
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Экономика
Популярные комментарии
Мне всю жизнь вдалбливали, что считать деньги в чужом кармане нехорошо. Да я бы не считал если бы самому хватало. Поэтому объясните земляки слова из статьи 5800000 р в м-ц у спортсмена или скомороха. Как громко надо петь и как быстро бегать, сколько забить мячей, чтобы получить зарплату в 170 раз больше средней по стране?
19 июля, 14:53
bbwa
48800001
Фамилия, Имя, Отчество этих людей пожалуйста. Огласите весь список.
19 июля, 10:18
Том Куча
461150223
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