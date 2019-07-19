Из психоневрологической больницы на Урале эвакуировали людей из-за пожара

ЧЕЛЯБИНСК, 19 июл – РИА Новости. Почти 150 человек были эвакуированы из психоневрологической больницы №5 в городе Магнитогорск Челябинской области из-за возгорания в подвале, погибших и пострадавших нет, сообщает в пятницу пресс-центр ГУМЧС России по региону.

По данным пресс-центра, 18 июля в 23.11 (21.11 мск) поступило сообщение о пожаре в областной психоневрологической больнице №5 в Магнитогорске. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения (уже через 6 минут после звонка о пожаре), наблюдалось сильное задымление в подвале.

"Учитывая особенности объекта (здание с массовым и круглосуточным пребыванием людей), силы и средства были автоматом направлены по повышенному номеру сложности. До прибытия спасателей из больницы были эвакуированы 146 человек, в том числе лежачие больные и 9 человек персонала (все переведены в соседний корпус)", - говорится в сообщении.

Прибывшие огнеборцы вскрыли двери в подвал и оперативно справились с возгоранием, площадь пожара составила 5 квадратных метров, уточняется в сообщении.

После проветривания помещений все пациенты вернулись в медучреждение, погибших и пострадавших нет, добавляется в сообщении.