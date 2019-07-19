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РИА Новости

Лавров обсудил строительство "Северного потока — 2" в ходе визита в ФРГ

Вчера, 10:07
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Антон Денисов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. В ходе визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в ФРГ, где он провел переговоры с немецким коллегой Хайко Маасом и выступил на открытии 18-го заседания форума "Петербургский диалог", из тем экономического блока был сделан акцент на продвижении проекта строительства газопровода "Северный поток — 2", сообщил департамент информации и печати МИД РФ.
"В ходе переговоров с Хайко Маасом была отмечена позитивная динамика российско-германского взаимодействия в торгово-экономической, научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах, а также обменов по линии гражданских обществ. Подтверждение получил курс на дальнейшую активизацию политического диалога, а также восстановление и повышение эффективности двусторонних механизмов сотрудничества", - говорится в сообщении.
Участок строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
18 июля, 08:33
"Палки в колеса": политолог оценил действия США по "Северному потоку-2"Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал позицию Дании по "Северному потоку- 2". В эфире радио Sputnik эксперт Владимир Оленченко поделился своим мнением о ситуации вокруг строительства газопровода.
Отмечается, что "из тем экономического блока акцент был сделан на продвижении проекта строительства газопровода "Северный поток — 2", призванного диверсифицировать поставки российского газа в Европу".
Кроме того, как следует из сообщения МИД РФ, стороны обстоятельно и заинтересованно обсудили "вопросы международной повестки дня, включая положение на Украине, Сирии и Ливии, а также ситуацию вокруг Ирана".
Северный поток - 2
23 мая 2017, 17:21
"Северный поток – 2"Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru
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Северный поток-2Хайко МаасСергей ЛавровМИД РФМоскваЕвропаРоссияВ мире
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