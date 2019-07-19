Лавров обсудил строительство "Северного потока — 2" в ходе визита в ФРГ

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. В ходе визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в ФРГ, где он провел переговоры с немецким коллегой Хайко Маасом и выступил на открытии 18-го заседания форума "Петербургский диалог", из тем экономического блока был сделан акцент на продвижении проекта строительства газопровода "Северный поток — 2", сообщил департамент информации и печати МИД РФ.

"В ходе переговоров с Хайко Маасом была отмечена позитивная динамика российско-германского взаимодействия в торгово-экономической, научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах, а также обменов по линии гражданских обществ. Подтверждение получил курс на дальнейшую активизацию политического диалога, а также восстановление и повышение эффективности двусторонних механизмов сотрудничества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "из тем экономического блока акцент был сделан на продвижении проекта строительства газопровода "Северный поток — 2", призванного диверсифицировать поставки российского газа в Европу".