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РИА Новости

OneWeb откроет завод в США для производства спутников связи

Вчера, 09:57
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© Фото : страница Greg Wyler в TwitterСпутники в лаборатории компании OneWeb
Спутники в лаборатории компании OneWeb
© Фото : страница Greg Wyler в Twitter
Спутники в лаборатории компании OneWeb. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Британская компания OneWeb планирует 22 июля открыть завод в США с целью производства спутников связи для своей глобальной орбитальной группировки, сообщила в пятницу компания.
В июне 2015 года "Роскосмос" подписал контракт с французской компанией Arianespace и британской OneWeb на 21 коммерческий запуск 672 спутников на ракетах-носителях "Союз" с разгонными блоками "Фрегат" с космодромов Куру, Байконур и Восточный. Первый из этих запусков с шестью спутниками был осуществлен 28 февраля с Куру. Генеральный директор компании "Главкосмос" (входит в "Роскосмос") Дмитрий Лоскутов сообщил РИА Новости, что первый запуск спутников OneWeb с космодрома Байконур планируется провести в четвертом квартале 2019 года, с космодрома Восточный - во втором квартале 2020 года.
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"В понедельник наш новый завод для производства спутников OneWeb будет открыт. Это совместное предприятие OneWeb и Airbus. Оно позволит изготавливать высококачественные спутники по беспрецедентной стоимости, стандарту и скорости, которая ранее не была возможна", - говорится в сообщении компании в Twitter.
В апреле главный управляющий компании Адриан Штекель (Adrian Steckel) в интервью газете The Australian заявил, что новый завод позволит производить сначала один космический аппарат в день, с возможностью изготавливать два спутника в сутки к концу года.
Благодаря этому, добавил он, OneWeb с декабря начнёт запускать на ракетах "Союз" по три десятка спутников каждый месяц в течение 20 месяцев.
Штекель отметил, что начальная группировка из 650 спутников начнет предоставлять коммерческие услуги в 2021 году, после чего будет доведена до 2 тысяч космических аппаратов к 2026 году.
OneWeb планирует создать группировку спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.
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OneWebКосмос - РИА НаукаРИА Наука
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