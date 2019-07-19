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РИА Новости

Прокуратура начала проверку после вынужденной посадки Utair на Урале

Вчера, 09:55
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Уральская транспортная прокуратура проводит проверку по факту вынужденной посадки в аэропорту Екатеринбурга самолета авиакомпании Utair, летевшего из Самары в Сургут, сообщает надзорное ведомство.
Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга в ночь на пятницу. Как заявляли в "Кольцово", она прошла в штатном режиме, всем желающим пассажирам предоставили гостиницу. По данным онлайн-табло самарского аэропорта "Курумоч", рейс UT-414 выполнял самолет Boeing-737, который вылетел из Самары в 00.33 (23.33 мск четверга). В пресс-службе перевозчика РИА Новости сообщили, что причиной вынужденной посадки стал сработавший датчик топлива. Вылет рейса в Сургут запланирован на 10.00 мск.
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"Уральской транспортной прокуратурой проводится проверка в связи с незапланированной посадкой воздушного судна в аэропорту Кольцово… Свердловской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей. По поручению Уральской транспортной прокуратуры Сургутской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Ведомство уточняет, что на борту находились 116 пассажиров, из них один ребенок, пять членов экипажа.
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Boeing 737ЮТэйрСамараЕкатеринбургСургутПроисшествия
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