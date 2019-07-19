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РИА Новости

Проживающие в Польше украинцы прокомментировали ситуацию с выборами в Раду

Вчера, 09:50
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© AFP 2019 / Janek SkarzynskiСезонные рабочие из Украины во время сбора урожая яблок в Польше
Сезонные рабочие из Украины во время сбора урожая яблок в Польше
© AFP 2019 / Janek Skarzynski
Сезонные рабочие из Украины во время сбора урожая яблок в Польше. Архивное фото
ВАРШАВА, 19 июл – РИА Новости. Проживающие в Польше граждане Украины достаточно скептически настроены относительно участия в выборах в Верховную раду, практически все опрошенные РИА Новости украинцы не понимают за кого голосовать, а большинство и вовсе не собираются на выборы.
Дмитрий из Краснодона, расположенного недалеко от Луганска, торгует с лотка разными мелочами на варшавском рынке Волюмен. Во время недавних президентских выборов он голосовал за Владимира Зеленского, а на парламентские выборы не собирается. "Была надежда. Зеленский обещал быстро прекратить войну в Донбассе. Для меня это самое главное. А что мы в итоге видим? Ничего не меняется – я это точно вижу, потому что недавно был на родине", - говорит он.
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По словам Дмитрия, многие его земляки также успели разочароваться в новой украинской власти. "С кем ни поговори – никто не понимает, где новый президент, когда он начнет выполнять свои предвыборные обещания. Говорят, он недавно съездил к нам в Донбасс. А толку?" - продолжил он.
Студент Петр изучает политологию в Познаньском университете и хорошо знает избирательную систему Украины. Он собирается пойти на выборы, но без особого энтузиазма. "Я считаю, что политолог, который не участвует в выборах, а значит, не участвует в политической жизни своей страны, выглядит, по меньшей мере, странно. Поэтому я пойду на выборы, но надежды уже не оправдались", - говорит он. Молодой человек надеялся, что уже на этих выборах Украина откажется от смешанной избирательной системы в пользу открытых партийных списков. "Так было бы намного проще и объективнее. Люди не голосовали бы за "красивого", "молодого" или "богатого", а что еще хуже, за того, кто подарил им продуктовый набор. Но нас опять обманули. Парламент принял новый избирательный кодекс, а действовать он начнет только в 2023 году. Пока же в мажоритарных округах мы будем избирать не политическую силу, а местных царьков", - сказал собеседник агентства.
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Он не ожидает большой явки на этих выборах, по крайней мере, в Варшаве. "Вы видели, что во время президентских выборов возле посольства в очереди стояли несколько сотен человек? Давайте поспорим, что сейчас такого не будет", - предложил Петр.
Водитель Uber Олег тоже достаточно политически подкован. На выборы он не пойдет, так как не видит достойной политической силы. "А за кого вы мне предлагаете голосовать? Понятно, что "Слуга народа" Зеленского наберет больше всех голосов. Но ему и президентства хватит. Понятно, что он досрочные выборы проводит для того, чтобы провести в Раду побольше своих людей. Так себе демократия", - сказал собеседник агентства.
"А остальные? Та же Юля (Юлия Тимошенко) со своей "Батькиащиной", те же перекрасившиеся комуняки и регионалы из "Оппозиционной платформы", тот же "Блок Петра Порошенко", который теперь перекрасился в "Европейскую солидарность", - говорит Олег. "Вакарчуку с его "Голосом" я с удовольствием поаплодирую на концерте. Но что ему делать в политике? Да и с пятипроцентным барьером у него будут проблемы", - добавил он.
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А вот бывший юрист в киевском государственном учреждении, а ныне официантка варшавского кафе Алина переспрашивает, кого, куда и когда будут выбирать. Узнав, что в воскресенье состоятся выборы депутатов Верховной рады, она что-то вспоминает. "Мама что-то говорила. Она осталась в Киеве, и ей в почтовый ящик бросали какие-то листовки про какие-то выборы", - говорит она. На выборы Алина не собирается, в том числе, из-за сложности процедуры голосования за границей. "Я, честно говоря, хотела проголосовать во втором туре президентских выборов. Не за Зеленского, а только против (Петра) Порошенко. Пришла в посольство, а оказалось, что записываться в списки надо было заранее. Как будто у меня других дел нет – терять два дня. Я сюда приехала денег заработать, а не по выборам ходить", - говорит Алина.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Они пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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