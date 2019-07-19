В Крыму нашли живой пропавшую девочку

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Двенадцатилетняя девочка, пропавшая в Симферопольском районе Крыма, найдена спустя сутки живой и здоровой, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.

Ранее сообщалось, что девочка из села Партизанское Симферопольского района вышла из дома утром 17 июля и не вернулась. К поиску привлекалась группа спасателей.

"По прибытии спасатели встретились с сотрудниками полиции, разработали план работ и приступили к поисково-спасательным работам. В течение трех часов полностью были обследованы берега водохранилища и часть заброшенных зданий возле него", - сказал журналистам Шахов.