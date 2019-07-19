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РИА Новости

Выплаты клиентам банка "Жилкредит" начнутся не позднее 2 августа

Вчера, 09:38
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАгентство по страхованию вкладов
Агентство по страхованию вкладов
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Агентство по страхованию вкладов. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Выплаты вкладчикам московского банка "Жилкредит", у которого ЦБ РФ отозвал лицензию, начнутся не позднее 2 августа, сообщает Агентство по страхованию вкладов.
"Выплаты начнутся агентством не позднее 2 августа 2019 года. До указанной даты агентство опубликует в периодическом печатном издании по месту нахождения кредитной организации ООО КБ "Жилкредит", а также разместит на сайте агентства в сети интернет официальное объявление с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения вкладчикам", - говорится в сообщении.
Банк России с 19 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Жилкредит". Как сообщил регулятор, кредитная организация оказалась неспособна своевременно исполнять обязательства перед кредиторами в связи с потерей ликвидности, вызванной взысканием крупной суммы денежных средств в рамках исполнения судебного решения. Указанные расходы также привели к значительному (более 35%) снижению капитала и, как следствие, к возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков.
Также банк нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств физлиц.
По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 июля занимал 420-е место в банковской системе РФ.
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