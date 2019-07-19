Выплаты клиентам банка "Жилкредит" начнутся не позднее 2 августа

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Выплаты вкладчикам московского банка "Жилкредит", у которого ЦБ РФ отозвал лицензию, начнутся не позднее 2 августа, сообщает Агентство по страхованию вкладов.

"Выплаты начнутся агентством не позднее 2 августа 2019 года. До указанной даты агентство опубликует в периодическом печатном издании по месту нахождения кредитной организации ООО КБ "Жилкредит", а также разместит на сайте агентства в сети интернет официальное объявление с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения вкладчикам", - говорится в сообщении.

Банк России с 19 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Жилкредит". Как сообщил регулятор, кредитная организация оказалась неспособна своевременно исполнять обязательства перед кредиторами в связи с потерей ликвидности, вызванной взысканием крупной суммы денежных средств в рамках исполнения судебного решения. Указанные расходы также привели к значительному (более 35%) снижению капитала и, как следствие, к возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков.

Также банк нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств физлиц.