После ЧП с самолетом в Шереметьево организовали доследственную проверку

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Доследственная проверка организована по факту задымления в самолете в столичном аэропорту Шереметьево, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.
"Следственными органами организована доследственная проверка по факту задымления на борту воздушного судна, следовавшего рейсом "Москва - Ереван", в столичном аэропорту Шереметьево", сказала Марковская.
Рейс авиакомпании "Северный ветер" (Nordwind) N4 477, согласно онлайн-табло "Шереметьево", должен был вылететь ещё в 0.45 в пятницу, но при взлете в пассажирском салоне возникло задымление. Командир судна прервал взлет. Возгорания на борту не было. Сам перевозчик заявил, что причиной остановки стал посторонний запах в салоне. По данным Шереметьево, на борту находились 173 пассажира и шесть членов экипажа, их эвакуировали по надувным трапам, восемь человек пострадали. Авиакомпания позднее отправила резервный борт. На вылет было зарегистрировано 145 пассажиров, 28 пассажиров решили отменить перелет, в их числе два пассажира, которые были госпитализированы в клинику.
По данным аэропорта, Шереметьево работает в штатном режиме, рейсы на вылет и прилет выполняются по расписанию.
Внеплановую проверку авиакомпании проводит Ространснадзор.