После ЧП с самолетом в Шереметьево организовали доследственную проверку

Рейс авиакомпании "Северный ветер" (Nordwind) N4 477, согласно онлайн-табло "Шереметьево", должен был вылететь ещё в 0.45 в пятницу, но при взлете в пассажирском салоне возникло задымление. Командир судна прервал взлет. Возгорания на борту не было. Сам перевозчик заявил, что причиной остановки стал посторонний запах в салоне. По данным Шереметьево, на борту находились 173 пассажира и шесть членов экипажа, их эвакуировали по надувным трапам, восемь человек пострадали. Авиакомпания позднее отправила резервный борт. На вылет было зарегистрировано 145 пассажиров, 28 пассажиров решили отменить перелет, в их числе два пассажира, которые были госпитализированы в клинику.