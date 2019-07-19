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РИА Новости

Тегеран опроверг сообщение США о сбитом иранском беспилотнике

Вчера, 09:29
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Все беспилотники Ирана в Персидском заливе и Ормузском проливе вернулись на свои базы в целостности, заявил представитель вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе. При этом глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что у Ирана нет информации о потере беспилотника в четверг.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Вчера, 00:22
Иран напомнил США об их географическом местоположении
"Несмотря на пустые утверждения Трампа, все беспилотники, принадлежащие Ирану и выполнявшие задачи по рекогносцировке и осуществлению контроля в Персидском заливе и Ормузском проливе, вернулись в целостности на свои базы", - сказал Шекарчи, чьи слова приводит агентство Tasnim.
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