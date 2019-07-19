Тегеран опроверг сообщение США о сбитом иранском беспилотнике

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Все беспилотники Ирана в Персидском заливе и Ормузском проливе вернулись на свои базы в целостности, заявил представитель вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе. При этом глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что у Ирана нет информации о потере беспилотника в четверг.