В Ижевске газовики нашли в квартире мумию хозяина, умершего шесть лет назад

УФА, 19 июл — РИА Новости. В Ижевске сотрудники газовой службы нашли мумифицированное тело мужчины, умершего шесть лет назад, сообщили в удмуртском СУ СК.
Утром в четверг газовики проверяли оборудование в жилом доме по улице 9 Января. Они вскрыли квартиру, которую долго никто не открывал.
Там они нашли тело мужчины 1966 года рождения. Признаков насильственной смерти не обнаружили. Установлено, что смерть наступила пять-шесть лет назад.
"Тело хозяина не сгнило за шесть лет, оно мумифицировалось, при определенных условиях и температуре такое бывает. Следователи опрашивают соседей и родственников, а также соцслужбы, почему за это время никто не потерял этого человека", — пояснили РИА Новости в СК.
По данным ведомства, родственники мужчины проживают за пределами республики.
Начата проверка. Также пройдет экспертиза, чтобы установить причину смерти мужчины.
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