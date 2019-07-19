В Ижевске газовики нашли в квартире мумию хозяина, умершего шесть лет назад

"Тело хозяина не сгнило за шесть лет, оно мумифицировалось, при определенных условиях и температуре такое бывает. Следователи опрашивают соседей и родственников, а также соцслужбы, почему за это время никто не потерял этого человека", — пояснили РИА Новости в СК.