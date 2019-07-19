Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-19T09:23Z
https://ria.ru/20190719/1556680094.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Ижевске газовики нашли в квартире мумию хозяина, умершего шесть лет назад

Вчера, 09:23
95687
УФА, 19 июл — РИА Новости. В Ижевске сотрудники газовой службы нашли мумифицированное тело мужчины, умершего шесть лет назад, сообщили в удмуртском СУ СК.
Утром в четверг газовики проверяли оборудование в жилом доме по улице 9 Января. Они вскрыли квартиру, которую долго никто не открывал.
Там они нашли тело мужчины 1966 года рождения. Признаков насильственной смерти не обнаружили. Установлено, что смерть наступила пять-шесть лет назад.

"Тело хозяина не сгнило за шесть лет, оно мумифицировалось, при определенных условиях и температуре такое бывает. Следователи опрашивают соседей и родственников, а также соцслужбы, почему за это время никто не потерял этого человека", — пояснили РИА Новости в СК.

По данным ведомства, родственники мужчины проживают за пределами республики.
Начата проверка. Также пройдет экспертиза, чтобы установить причину смерти мужчины.
Автомобиль СК РФ. Архивное фото
28 ноября 2018, 12:28
В квартире на юге Москвы нашли мумию мужчины
15198861624445
Обсудить 12
УдмуртияИжевскПроисшествия
Популярные комментарии
Россияне не знают как зовут их соседей, за то знают всех поименно депутатов в Верховной Раде Украины и сколько газа закачала Украина на отопительный сезон. "Переживают" что бы не замерзли.
19 июля, 14:28
tramp-pampam
29211115
Ну ладно родственники и соседи, умерший мог быть таким "приятным" человеком, что с ним предпочли оборвать все контакты. Но почему коммунальщики и налоговая не возмутились, что им шесть лет дань не платят?
19 июля, 14:42
Pavel Andal
3743004
Рекомендуем
Зеленский на публике оттолкнул министра обороны Украины
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
РИА
Новости
Мемориал в Змиёвской балке, Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону ищут девушку после фотосессии у мемориала жертвам фашизма
Кадр из сериала Игры престолов
Король Ночи из "Игры престолов" прояснил, как именно его удалось убить
Бывший король Малайзии Мухаммад V и Оксана Воеводина
Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
Лента
новостей
Эсминец ВМС США Carney в морском порту Одессы. Корабль задействован в международных учениях Sea Breeze-2019
Китайские СМИ рассмешила украинская "рыбацкая лодка" на учениях с США
Терминал B международного аэропорта Шереметьево
После инцидента с Boeing в Шереметьево госпитализировали двух человек
Никита Потураев
Советник Зеленского рассказал, что ждет ВСУ при атаке на Донбасс и Крым
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о готовности Киева обменять Вышинского на Сенцова
Электронная сигарета
В Краснодаре во рту мужчины взорвалось устройство для курения
Истребители ВВС США F-35A Lightning II
F-35 назвали "айфоном" по сравнению с Су-57
Учебный бой танков Abrams и Т-72М попало на видео
Совместные учения танков Abrams и Т-72М попали на видео
Табло прилетов и вылетов в аэропорту Пулково
В Петербурге и Ленинградской области введут электронные визы
Пятитысячные купюры
Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше миллиона рублей
Лорен Фиренца
У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:27Мадуро хочет установить постоянный диалог с оппозицией для мира в Венесуэле
02:14США не планируют участвовать во встрече по Сирии в начале августа
02:13Хакеры начали рассылать с почтового ящика Скотланд-ярда нецензурные письма
02:10Орешкин: рынок оценивает российский риск лучше, чем рейтинговые агентства
02:05Программист с Украины украл у Microsoft более $10 миллионов
02:05Украинский моряк прыгнул за борт, пытаясь добраться до российского берега
01:48S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-"
01:40Замглавы самарского УФСИН задержали по подозрению в получении взятки
01:37ФБР арестовало хакера Маслова, обвиняемого в кибермошенничестве
01:34Эр-Рияд заявил о готовности разместить в стране военный контингент США
01:20США высказались о проекте по строительству газопровода Иран-Пакистан-Индия
01:12Названа главная причина гибели людей на российских дорогах
01:06Экс-главу Перу оставят под стражей в США до решения вопроса об экстрадиции
00:55Косачев отметил, что Молдавия возвращается на нормальный путь развития
00:49США призовут Пакистан надавить на талибов для урегулирования в Афганистане
00:47Судно Mesdar отпустили после остановки в Ормузском проливе
00:45Рисков для моряков из РФ с задержанного в Иране судна нет, заявили в ITF
00:41Британия пригрозила Ирану последствиями из-за задержания танкера
00:39Офис Зеленского заявил, что Медведчук не имеет права представлять Украину
00:35США призовут Пакистан освободить врача, который помог устранить бен Ладена
Лента новостейМолния