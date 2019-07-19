ЦБ отозвал лицензию у банка "Жилкредит"

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. ЦБ РФ с 19 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского жилищно-кредитного коммерческого банка "Жилкредит", говорится в сообщении регулятора.

"Банк "Жилкредит" оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами в связи с потерей ликвидности, вызванной взысканием крупной суммы денежных средств в рамках исполнения судебного решения. Указанные расходы также привели к значительному (более 35%) снижению капитала и, как следствие, к возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков", - поясняет регулятор.

Как отмечает ЦБ, кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физлиц.

Ключевым направлением деятельности кредитной организации являлось комплексное обслуживание корпоративных клиентов и частных лиц. Основным активом банка "Жилкредит" являлось труднореализуемое непрофильное имущество. В связи с этим формировавшиеся кредитной организацией денежные потоки не позволяли банку своевременно исполнять обязательства перед кредиторами.

Банк "Жилкредит" является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам).