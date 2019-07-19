Врачи рассказали о состоянии Инны Чуриковой

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Актриса Инна Чурикова госпитализирована в НИИ имени Склифосовского в тяжелом состоянии, рассказали РИА Новости в справочной больницы.
"В хирургической реанимации, температура утром 36,8", — сказал собеседник агентства.
Накануне актриса в конце второго акта внезапно упала со сцены. Зрители помогли Чуриковой подняться и самостоятельно дойти до лестницы на сцену. Но на саму сцену и за кулисы ее уже внесли на руках. Спектакль прервали.
Телеканал "360" со ссылкой на источник сообщил, что врачи диагностировали у актрисы перелом ребер.
5 октября 2018, 01:48Биография Инны Чуриковой
Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в башкирском городе Белебей. Окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, работала в Московском театре юного зрителя и "Ленкоме". В кино Чурикова дебютировала еще студенткой.
В 1984-м получила "Серебряного медведя" Берлинского кинофестиваля за лучшую женскую роль в фильме "Военно-полевой роман". В 1991 году она получила звание народной артистки СССР.
5 октября 2013, 10:31"Труженица сцены" Инна ЧуриковаИнна Чурикова из тех актрис, которым не нужно быть королевами красоты, чтобы царить на экране или в спектакле - пересмотрите "Начало, "В огне брода нет", "Морозко", сходите в "Ленком", дабы в этом убедиться. Сама Чурикова громких эпитетов в свой адрес не любит и утверждает: "Я не звезда, а скромный труженик сцены". Сегодня ей исполняется 70 лет.