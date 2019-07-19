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РИА Новости

Общественник заявил о травле на Украине пророссийских кандидатов

Вчера, 09:08
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акция сторонников партии "Движение новых сил" у здания ЦИК Украины в Киеве. 24 июня 2019
Участники акция сторонников партии Движение новых сил у здания ЦИК Украины в Киеве. 24 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
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Участники акция сторонников партии "Движение новых сил" у здания ЦИК Украины в Киеве. 24 июня 2019. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Травля пророссийских кандидатов на выборах депутатов Верховной рады Украины значительно усилилась по сравнению с прошедшими президентскими выборами, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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"Значительно усилилась травля так называемых пророссийских кандидатов..., которые выступают с позицией укрепления украинско-российских связей... То есть идет сознательная дискредитация тех политических сил, которые высказываются за диалог с Российской Федерацией", - сказал РИА Новости Брод.
По его словам, по сравнению с президентскими выборами на Украине нельзя сделать вывод об улучшении избирательных процессов: не выросла политическая культура участников выборов, нарушается законодательство, используются те же грязные технологии. "Официально правоохранительные органы Украины зарегистрировали свыше 5 тысяч сообщений о нарушениях избирательного законодательства. В реальности, я думаю, их значительно больше", - добавил правозащитник.
Брод отметил, что, по данным мониторинга НКО по защите избирательных прав "Гражданский контроль", на первое место выходят такие нарушения, как незаконная агитация, подкуп избирателей. "Также имеет место и нападение на представителей штабов политических партий, и, как отмечают украинские эксперты, в разы выросло количество заказных публикаций украинских СМИ, признаки черного пиара", - пояснил он.
"Поэтому в день голосования стоит ожидать значительного количества нарушений избирательного законодательства, возможны провокации", - заключил член Совета.
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