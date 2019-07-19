В МИД прокомментировали возможные санкции США против госдолга России

ООН, 19 июл – РИА Новости. Россия, вероятно, ответит, если США введут санкции на госдолг РФ, но это не является самоцелью, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Панкин, находящийся в Нью-Йорке для участия в мероприятиях по линии ООН.

Палата представителей США 12 июля приняла поправку к оборонному бюджету 2020 года, предусматривающую в случае вмешательства в американские выборы запрет на любые действия с российским государственным долгом гражданам США. Однако это не окончательная версия документа. Поправке еще предстоит пройти рассмотрение в согласительном комитете, где ее должны согласовать представители республиканской партии, которая готовит свою версию оборонного бюджета.

Отвечая на вопрос о возможных действиях Москвы в случае введения санкций на российский госдолг, Панкин сказал: "Наверное, без ответа это не будет оставлено, но это не задача – ударом на удар отвечать".

"Задача адаптироваться к этим санкциям, искать других партнеров, искать пути обхода этих санкций. Раз санкции не легитимные, то мы не считаем их обязывающими, и другие страны могут не считать их обязывающими", - отметил он.

По его словам, "американцы сами встали на такой путь, с которого не могут сойти, независимо от того, дает это эффект или не дает". "Наивно думать, что никакого эффекта (от очередных санкций – ред.) не будет. Конечно, такой шаг осложняет нам жизнь, но с каждым таким шагом мы учимся работать в другой сфере. Думаю, что это не смертельный шаг, не говоря о том, что это немножко на выстрел в ногу похоже", - добавил он.