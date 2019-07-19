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РИА Новости

В МИД прокомментировали возможные санкции США против госдолга России

Вчера, 09:03
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин. Архивное фото
ООН, 19 июл – РИА Новости. Россия, вероятно, ответит, если США введут санкции на госдолг РФ, но это не является самоцелью, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Панкин, находящийся в Нью-Йорке для участия в мероприятиях по линии ООН.
Палата представителей США 12 июля приняла поправку к оборонному бюджету 2020 года, предусматривающую в случае вмешательства в американские выборы запрет на любые действия с российским государственным долгом гражданам США. Однако это не окончательная версия документа. Поправке еще предстоит пройти рассмотрение в согласительном комитете, где ее должны согласовать представители республиканской партии, которая готовит свою версию оборонного бюджета.
Отвечая на вопрос о возможных действиях Москвы в случае введения санкций на российский госдолг, Панкин сказал: "Наверное, без ответа это не будет оставлено, но это не задача – ударом на удар отвечать".
"Задача адаптироваться к этим санкциям, искать других партнеров, искать пути обхода этих санкций. Раз санкции не легитимные, то мы не считаем их обязывающими, и другие страны могут не считать их обязывающими", - отметил он.
Антироссийские санкции и международная торговля
23 ноября 2017, 10:20
Санкции против России и международная торговляВ 2014 году на фоне присоединения Крыма и ситуации на Украине США ввели в отношении России санкции, которые затем неоднократно расширялись. Подробнее о том, как эти меры сказались на международной торговле, - в инфографике Ria.ru.
По его словам, "американцы сами встали на такой путь, с которого не могут сойти, независимо от того, дает это эффект или не дает". "Наивно думать, что никакого эффекта (от очередных санкций – ред.) не будет. Конечно, такой шаг осложняет нам жизнь, но с каждым таким шагом мы учимся работать в другой сфере. Думаю, что это не смертельный шаг, не говоря о том, что это немножко на выстрел в ногу похоже", - добавил он.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва 6 августа 2014 года приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
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