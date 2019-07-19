Путин прибыл в Братск, где пройдет совещание по паводку в Иркутской области

БРАТСК, 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл в пятницу в Братск, где проведёт совещание о мерах по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, также глава государства посетит пострадавшие районы.

Ожидается, что из Братска Путин сразу направится в пострадавшие территории, где осмотрит пункты долговременного размещения. Затем он проведёт совещание, в котором примут участие члены правительства, главы ведомств, руководители муниципальных образований.

Режим ЧС действует в восьми районах Приангарья, пострадавших от паводка. Наводнение в Иркутской области прошло в конце июня. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктов региона, почти по 11 тысяч жилых домов. От паводка пострадали более 38 тысяч человек. По предварительным данным, восстановлению не подлежат 3,5 тысячи домов.