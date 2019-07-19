Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-19T08:51Z
https://ria.ru/20190719/1556679030.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

За пост сахалинского губернатора будут бороться пять кандидатов

Вчера, 08:51
204
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 июл – РИА Новости. Пятеро претендентов зарегистрированы в качестве кандидатов на выборы губернатора Сахалинской области, сообщила РИА Новости председатель областной избирательной комиссии Виктория Черкасова.
Ранее сообщалось, что полный пакет документов для участия в выборах главы региона сдали временно исполняющий обязанности главы региона Валерий Лимаренко (самовыдвиженец), Дмитрий Зенкин (от партии "Коммунисты России"), депутат Госдумы Алексей Корниенко (от КПРФ), депутат областной думы Дмитрий Флеер (от ЛДПР) и начальник регионального управления Коммунистической партии социальной справедливости Дмитрий Кочергин. С предвыборной гонки снялись самовыдвиженцы - депутат областной думы от КПРФ Светлана Иванова и адвокат из Южно-Сахалинска Екатерина Толмачева, а также руководитель совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" Александр Анистратов.
Политик Дмитрий Гудков избран председателем Партии перемен в Москве
18 июля, 18:25
Гудков подал жалобу из-за отказа в регистрации на выборах в Мосгордуму
"Избирательная комиссия в пятницу завершила проверку необходимых для прохождения муниципального фильтра подписей кандидатов на должность губернатора региона. Все предоставившие документы пятеро кандидатов успешно зарегистрированы", - сообщила Черкасова.
Кандидаты от политических партий обязаны были собрать от 30 до 32 подписей депутатов районных собраний, самовыдвиженцы — от 1884 до 2072 подписей сахалинцев и курильчан.
Досрочные выборы в регионе назначены в связи с тем, что в сентябре 2018 года президент России назначил Олега Кожемяко, руководившего Сахалинской областью с 2015 года, врио губернатора Приморского края. В декабре того же года временно исполняющим обязанности сахалинского губернатора был назначен Валерий Лимаренко. Выборы состоятся в единый день голосования 8 сентября.
010000
Обсудить 0
СахалинПолитика
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и премьер-министр Федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет
Лавров встретился с премьером Северного Рейна-Вестфалии
РИА
Новости
Вид на здание на Моховой улице в Москве, где располагается московская городская избирательная комиссия
В СПЧ призвали МГИК зарегистрировать всех кандидатов, сдавших подписи
Павильон компании Huawei
В Huawei рассказали о разработке собственной операционной системы
На заводе "Сибирский гурман" под Новосибирском начались обыски
Лента
новостей
Космос
Американский эксперт назвал главных врагов человека в космосе
Многоцелевой вертолет Ансат
Российский двигатель для "Ансата" может появиться через шесть лет
Американские астронавты Майкл Коллинз и Нил Армстронг
Американский астронавт выступил против доминирования США в космосе
Земля. Вид из космоса
Японские астрономы не нашли свидетельств посещения Земли инопланетянами
Спутники в лаборатории компании OneWeb
OneWeb откроет завод в США для производства спутников связи
Британская актриса и член жюри официального конкурса Наоми Уоттс на церемонии открытия 75-го Венецианского международного кинофестиваля
Стало известно, как будет выглядеть Наоми Уоттс в приквеле "Игры престолов"
Девушка прыгнула с моста в Португалии
В Португалии обнаженная девушка прыгнула с 45-метрового моста
В России стартовали работы над двигателем для сверхзвукового лайнера
Русский писатель Лев Николаевич Толстой разбирает утреннюю почту. Мещерское Московской губернии, 1910 год
Представитель РПЦ предостерег художников от "проповедей" и морализаторства
Древнее захоронение со множеством человеческих останков в Аксубаевском районе Татарстана
В Татарстане обнаружили древнее захоронение
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
МИД: говорить о компенсации для Минска по налоговому маневру некорректно
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:27Мадуро хочет установить постоянный диалог с оппозицией для мира в Венесуэле
02:14США не планируют участвовать во встрече по Сирии в начале августа
02:13Хакеры начали рассылать с почтового ящика Скотланд-ярда нецензурные письма
02:10Орешкин: рынок оценивает российский риск лучше, чем рейтинговые агентства
02:05Программист с Украины украл у Microsoft более $10 миллионов
02:05Украинский моряк прыгнул за борт, пытаясь добраться до российского берега
01:48S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-"
01:40Замглавы самарского УФСИН задержали по подозрению в получении взятки
01:37ФБР арестовало хакера Маслова, обвиняемого в кибермошенничестве
01:34Эр-Рияд заявил о готовности разместить в стране военный контингент США
01:20США высказались о проекте по строительству газопровода Иран-Пакистан-Индия
01:12Названа главная причина гибели людей на российских дорогах
01:06Экс-главу Перу оставят под стражей в США до решения вопроса об экстрадиции
00:55Косачев отметил, что Молдавия возвращается на нормальный путь развития
00:49США призовут Пакистан надавить на талибов для урегулирования в Афганистане
00:47Судно Mesdar отпустили после остановки в Ормузском проливе
00:45Рисков для моряков из РФ с задержанного в Иране судна нет, заявили в ITF
00:41Британия пригрозила Ирану последствиями из-за задержания танкера
00:39Офис Зеленского заявил, что Медведчук не имеет права представлять Украину
00:35США призовут Пакистан освободить врача, который помог устранить бен Ладена
Лента новостейМолния