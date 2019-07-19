За пост сахалинского губернатора будут бороться пять кандидатов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 июл – РИА Новости. Пятеро претендентов зарегистрированы в качестве кандидатов на выборы губернатора Сахалинской области, сообщила РИА Новости председатель областной избирательной комиссии Виктория Черкасова.

Ранее сообщалось, что полный пакет документов для участия в выборах главы региона сдали временно исполняющий обязанности главы региона Валерий Лимаренко (самовыдвиженец), Дмитрий Зенкин (от партии "Коммунисты России"), депутат Госдумы Алексей Корниенко (от КПРФ), депутат областной думы Дмитрий Флеер (от ЛДПР) и начальник регионального управления Коммунистической партии социальной справедливости Дмитрий Кочергин. С предвыборной гонки снялись самовыдвиженцы - депутат областной думы от КПРФ Светлана Иванова и адвокат из Южно-Сахалинска Екатерина Толмачева, а также руководитель совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" Александр Анистратов.

"Избирательная комиссия в пятницу завершила проверку необходимых для прохождения муниципального фильтра подписей кандидатов на должность губернатора региона. Все предоставившие документы пятеро кандидатов успешно зарегистрированы", - сообщила Черкасова.

Кандидаты от политических партий обязаны были собрать от 30 до 32 подписей депутатов районных собраний, самовыдвиженцы — от 1884 до 2072 подписей сахалинцев и курильчан.