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РИА Новости

Замглавы МИД Ирана не исключил, что США сбили собственный беспилотник

Вчера, 08:46
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© AP Photo / Vahid SalemiЗаместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
© AP Photo / Vahid Salemi
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи . Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи не исключил, что США, сообщившие об уничтожении иранского беспилотника, сбили собственный дрон.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе.
Военнослужащий армии Ирана во время учений в прибрежной зоне Ормузского пролива
18 июля, 23:58
Глава МИД Ирана прокомментировал заявление Трампа о сбитом беспилотнике
"Мы не теряли никакого беспилотника ни в Ормузском проливе, ни где-то еще. Я беспокоюсь, как бы американский корабль Boxer не сбил по ошибке собственный беспилотник", - написал замглавы МИД в Twitter.
Глава МИД Ирана Джавад Зариф ранее также заявил, что у Ирана нет информации о потере беспилотника в четверг.
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Аббас АракчиИранСША
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