Замглавы МИД Ирана не исключил, что США сбили собственный беспилотник

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи не исключил, что США, сообщившие об уничтожении иранского беспилотника, сбили собственный дрон.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе.
"Мы не теряли никакого беспилотника ни в Ормузском проливе, ни где-то еще. Я беспокоюсь, как бы американский корабль Boxer не сбил по ошибке собственный беспилотник", - написал замглавы МИД в Twitter.
We have not lost any drone in the Strait of Hormuz nor anywhere else. I am worried that USS Boxer has shot down their own UAS by mistake!— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) July 19, 2019
Глава МИД Ирана Джавад Зариф ранее также заявил, что у Ирана нет информации о потере беспилотника в четверг.