Замглавы МИД Ирана не исключил, что США сбили собственный беспилотник

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи не исключил, что США, сообщившие об уничтожении иранского беспилотника, сбили собственный дрон.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф ранее также заявил, что у Ирана нет информации о потере беспилотника в четверг.