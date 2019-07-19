Названа причина вынужденной посадки самолета "ЮТэйр" на Урале

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 июл - РИА Новости. Причиной вынужденной посадки в аэропорту Екатеринбурга самолета авиакомпании "ЮТэйр", летевшего из Самары в Сургут, стал сработавший датчик топлива, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга в ночь на пятницу. Как заявляли в "Кольцово", она прошла в штатном режиме, всем желающим пассажирам предоставили гостиницу. По данным онлайн-табло самарского аэропорта "Курумоч", рейс UT-414 выполнял самолет Boeing-737, который вылетел из Самары в 00.33 (23.33 мск четверга).

В "ЮТэйр" уточнили, что борт сел на запасной аэродром воздушной гавани.

"Рейс UT-414 Самара - Сургут совершил посадку... из-за срабатывания датчика топлива. Вылет рейса в Сургут запланирован на 10.00 мск. На время ожидания пассажирам предоставили еду и напитки", - сказал собеседник агентства.