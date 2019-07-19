На портале "Узнай Москву" появился посвященный Маяковскому маршрут

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Маршрут, посвященный 126-летию со дня рождения поэта Владимира Маяковского, появился Маршрут, посвященный 126-летию со дня рождения поэта Владимира Маяковского, появился на портале "Узнай Москву" , сообщается на сайте мэра Москвы.

"На портале "Узнай Москву", разработанном департаментом информационных технологий, появился новый маршрут — "Памятные места Владимира Маяковского"... он посвящен 126-летию со дня рождения поэта, которое отмечается 19 июля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в маршрут будут входить знаковые места, связанные с Маяковским: Дом Моссельпрома в Калашном переулке, Петровский пассаж на улице Петровке, Дом Романова на Тверском бульваре. Продолжительность экскурсии по городу составляет примерно два часа, общая протяженность - десять километров, добавляется в сообщении.

Сообщается, что экскурсия начинается возле дома 15/13 в переулке Маяковского, где в апреле 1926 года поэт поселился вместе с Лилей и Осипом Брик. Далее маршрут проследует в Хитровский переулок, где когда-то находилась Мясницкая полицейская часть. Здесь в июле 1909 года находился под арестом молодой Владимир Маяковский. Следующей остановкой маршрута станет Музей Маяковского в Лубянском проезде, а затем - Петровский пассаж на улице Петровка.