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РИА Новости
Культура

На портале "Узнай Москву" появился посвященный Маяковскому маршрут

Вчера, 08:32
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© РИА Новости / Николай Петров / Перейти в фотобанкВладимир Маяковский
Владимир Маяковский
© РИА Новости / Николай Петров
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Владимир Маяковский. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Маршрут, посвященный 126-летию со дня рождения поэта Владимира Маяковского, появился на портале "Узнай Москву", сообщается на сайте мэра Москвы.
"На портале "Узнай Москву", разработанном департаментом информационных технологий, появился новый маршрут — "Памятные места Владимира Маяковского"... он посвящен 126-летию со дня рождения поэта, которое отмечается 19 июля", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в маршрут будут входить знаковые места, связанные с Маяковским: Дом Моссельпрома в Калашном переулке, Петровский пассаж на улице Петровке, Дом Романова на Тверском бульваре. Продолжительность экскурсии по городу составляет примерно два часа, общая протяженность - десять километров, добавляется в сообщении.
Сообщается, что экскурсия начинается возле дома 15/13 в переулке Маяковского, где в апреле 1926 года поэт поселился вместе с Лилей и Осипом Брик. Далее маршрут проследует в Хитровский переулок, где когда-то находилась Мясницкая полицейская часть. Здесь в июле 1909 года находился под арестом молодой Владимир Маяковский. Следующей остановкой маршрута станет Музей Маяковского в Лубянском проезде, а затем - Петровский пассаж на улице Петровка.
Дом 7 на Тверском бульваре, который называют домом Романова, где жили друзья Маяковского по Московскому училищу живописи, также войдет в маршрут. У друзей в гостях Маяковский прочитал свои первые стихи. После осмотра Дома Романова маршрут продолжится в Калашный переулок, где расположено здание Моссельпрома, для которого Владимир Маяковский придумал слоган: "Нигде кроме как в Моссельпроме!". Конечной точкой экскурсии станет памятник поэту на Триумфальной площади, ранее носившей его имя.
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КультураВладимир МаяковскийМосква
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