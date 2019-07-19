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РИА Новости

В России стартовали работы над двигателем для сверхзвукового лайнера

Вчера, 08:31
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. В России ведутся исследования по разработке нового двигателя для гражданского сверхзвукового самолета, силовой установки такого класса нет ни у кого в мире, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) им. П.И. Баранова Михаил Гордин.
"Прежде чем создавать самолет, нужно сделать двигатель, ведь "гражданской" силовой установки такого класса нет пока ни у кого в мире. Нужно все делать поэтапно, потому что если мы сейчас будем закладывать двигатель, то самолет увидим лет через 15, так как газогенератора, на базе которого можно было бы создать такой двигатель, тоже нет", - сказал Гордин.
Он добавил, что в ЦИАМ "уже ведутся исследования по разработке такого двигателя". "В этом плане мы находимся в общемировом тренде", - уточнил собеседник агентства.
По его словам, демонстратор нужно делать на каком-то адаптированном газогенераторе и одновременно с этим закладывать программу создания самолета. "Тогда мы не потеряем время и будем закладывать в перспективный самолет характеристики, которые будут подтверждаться демонстратором двигателя по ходу испытаний", - сказал Гордин.
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Он отметил, что главные проблемы – это звуковой удар при сверхзвуковом полете по маршруту и шум в районе аэропорта. "Нормы Международной организации воздушного транспорта (ИКАО) сейчас запрещают сверхзвуковые полеты над населенной сушей. Теоретически можно создать самолет и сделать для него специальные маршруты над тайгой, переселить людей, которые живут на пути следования, но, естественно, никто этого делать не станет", - сказал гендиректор ЦИАМ.
Гордин подчеркнул, что военным самолетам ни звуковой удар, ни шум не помеха, с гражданскими ситуация иная. "Никто пока не знает, как эффективно с этим бороться, ни с регуляторной точки зрения, ни с технологической. Создавать сейчас опытный образец – дорого и слишком рискованно, поэтому и нужен демонстратор", - сказал он.

О работах по сверхзвуковому самолету

С 2017 года ЦАГИ как головной исполнитель и другие ведущие научные организации (МАИ, ЦИАМ, ГСС, ЛИИ имени М.М. Громова, ГосНИИ ГА, ИТПМ СО РАН) ведут исследовательские работы, направленные на создание демонстратора сверхзвукового гражданского самолета, разработку и совершенствование методологии формирования компоновок и оценки аэродинамических, летно-технических и экологических характеристик сверхзвуковых гражданских самолетов с высоким уровнем топливной эффективности, безопасности полетов, низким уровнем звукового удара и шума на взлете и посадке. Стоимость этих работ с 2017 по 2019 год составляет 1,37 миллиарда рублей.
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Как сообщал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, следующим этапом в 2020-2022 годах предварительно должна стать разработка технического задания на демонстратор технологий сверхзвукового пассажирского самолета, создание демонстратора и проведение с его помощью исследований, направленных на совершенствование аэродинамических характеристик. В этот же период предстоит проделать большую работу по формированию пакета нормативной документации, направленной на регулирование процессов оценки соответствия для сверхзвуковых гражданских самолетов.
С 2022 по 2026 год может быть начато эскизное, а затем и рабочее проектирование сверхзвукового пассажирского самолета, этими работами будет заниматься ОАК с привлечением входящих в ее структуру конструкторских бюро и институтов авиапромышленности. При этом в РФ отсутствует необходимая для создания такого самолета маршевая силовая установка, серийно производимый двигатель НК-32 не сможет отвечать современным требованиям гражданских эксплуатантов.
Ранее в январе начальник подразделения авиатехнических проектов ПАО "Туполев" Михаил Микулочкин сообщал, что создание сверхзвукового делового самолета планируется в два этапа: первый этап - разработка самолета-демонстратора, первый вылет которого запланирован на 2024 год, второй этап - разработка опытного образца, план по первому вылету - 2027 год. Стоимость научно-исследовательских и экспериментальных работ, включая постройку демонстратора, "Туполев" оценивает в 42 миллиарда рублей, стоимость опытно-конструкторских работ - 57 миллиардов, стоимость постройки серийного самолета - 6 миллиардов.
Читайте полный текст интервью с Михаилом Гординым >>
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