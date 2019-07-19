Число жертв взрыва рядом с университетом в Кабуле выросло до шести человек

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Жертвами взрыва рядом с университетом в Кабуле стали шесть человек, еще 26 получили ранения, передает агентство Пажвак со ссылкой на минздрав.
Ранее сообщалось о четырех погибших и 16 пострадавших.
At least 6 people were killed and 26 others wounded in a blast in front of #Kabul University. @MoPHAFG pic.twitter.com/5chKi0WZZN— Pajhwok Afghan News (@pajhwok) July 19, 2019
Причиной взрыва стала магнитная бомба, прикрепленная к автомобилю.
Как сообщает телеканал TOLONews, взрыв произошел рядом с группой студентов, которые ожидали начала экзамена.