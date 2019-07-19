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РИА Новости

МВД Киргизии опровергло слухи о подготовке штурма резиденции экс-президента

Вчера, 08:21
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© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкБишкек
Бишкек
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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Бишкек. Архивное фото
БИШКЕК, 19 июл - РИА Новости. Министерство внутренних дел Киргизии в пятницу опровергло информацию о предстоящем штурме резиденции экс-президента Алмазбека Атамбаева.
Как ранее написала советница экс-президента Кундуз Жолдубаева на своей странице в Facebook, сторонникам Атамбаева стало известно, что дана команда на его силовой захват, операцию якобы планируют осуществить в пятницу во второй половине дня силами около 1,5 тысячи сотрудников правоохранительных органов. Новость была широко растиражирована местными СМИ. Возле дома бывшего главы государства в пригородном селе Кой-Таш стали собираться его сторонники.
Алмазбек Атамбаев
10 июля, 18:28
Экс-президента Киргизии Атамбаева второй раз вызвали на допрос
"У нас такой информации нет, это просто слухи", - заявили РИА Новости в пресс-службе МВД.
В четверг сотрудники милиции в третий раз вызвали Атамбаева на допрос в Главное следственное управление МВД для дачи показаний в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Но эту повестку, как и предыдущие две, бывший лидер проигнорировал, заявив, что "даже в руки их брать не будет". По киргизстанским законам, после трех неявок на допрос правоохранительные органы имеют право принудительно привести свидетеля.
Парламент Киргизии 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией. Надзорный орган выдал заключение о том, что бывший президент может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненный срок.
Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту президента.
Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год. Он является единственным всенародно избранным президентом страны, добровольно передавшим власть после выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.
Вскоре после вступления в должность Жээнбекова в отношении ряда чиновников из команды Атамбаева были возбуждены уголовные дела по коррупционным статьям. Под судом находятся два бывших премьер-министра, два экс-мэра столицы и ряд других известных политиков. Все они неоднократно называли обвинения в свой адрес "политически мотивированными".
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Алмазбек АтамбаевБишкекКиргизияВ мире
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