СМИ: спецслужбам предложили разрешить требовать отмены вылета авиарейсов

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Минтранс предложил предоставить российским спецслужбам право отменять вылет любых международных авиарейсов в случае угрозы безопасности России, пишет в пятницу газета Минтранс предложил предоставить российским спецслужбам право отменять вылет любых международных авиарейсов в случае угрозы безопасности России, пишет в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на источники и проект постановления правительства.

Согласно новым правилам допуска российских авиакомпаний к международным полетам, разработанным Минтрансом, вылет любого международного рейса может быть отменен по требованию ФСБ в случае "угрозы безопасности РФ". Росавиация также получит право запрещать полеты при получении информации о такой угрозе от "уполномоченного федеральных органов исполнительной власти". В документе не приводится определение угрозы безопасности. По данным источников издания на рынке, фактическим инициатором разработки новых правил стала ФСБ, которая добивалась ужесточения правил в течение последних трех лет.

Кроме того, проект предполагает, что авиаперевозчики должны будут не позднее чем за 30 минут до вылета направлять в Росавиацию определенные стандартные данные, в частности, количество и национальность членов экипажа и пассажиров, наименование груза, график полета с указанием пунктов посадок, пунктов и расчетного времени входа-выхода из воздушного пространства России и иностранных государств.

В случае непредоставления данных при повторном нарушении правил Росавиация будет обязана приостановить разрешение авиакомпании на международные полеты на месяц и не менее чем на год в случае трех нарушений и более. Росавиация будет выдавать перевозчикам одно разрешение, таким образом, его отзыв блокирует все международные рейсы авиакомпании, сообщили собеседники издания в отрасли. В настоящий момент проект постановления правительства проходит публичные обсуждения и может вступить в силу в 2020 году.

В штате Росавиации не предусмотрены сотрудники для анализа подаваемой информации и "регулятор будет транзитом пересылать ее спецслужбам", отметил источник в одной из крупных авиакомпаний.