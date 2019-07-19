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РИА Новости

СМИ: спецслужбам предложили разрешить требовать отмены вылета авиарейсов

Вчера, 08:18
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвиалайнер заходит на посадку в аэропорту "Шереметьево"
Авиалайнер заходит на посадку в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Максим Блинов
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Авиалайнер заходит на посадку в аэропорту "Шереметьево". Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Минтранс предложил предоставить российским спецслужбам право отменять вылет любых международных авиарейсов в случае угрозы безопасности России, пишет в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на источники и проект постановления правительства.
Согласно новым правилам допуска российских авиакомпаний к международным полетам, разработанным Минтрансом, вылет любого международного рейса может быть отменен по требованию ФСБ в случае "угрозы безопасности РФ". Росавиация также получит право запрещать полеты при получении информации о такой угрозе от "уполномоченного федеральных органов исполнительной власти". В документе не приводится определение угрозы безопасности. По данным источников издания на рынке, фактическим инициатором разработки новых правил стала ФСБ, которая добивалась ужесточения правил в течение последних трех лет.
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Кроме того, проект предполагает, что авиаперевозчики должны будут не позднее чем за 30 минут до вылета направлять в Росавиацию определенные стандартные данные, в частности, количество и национальность членов экипажа и пассажиров, наименование груза, график полета с указанием пунктов посадок, пунктов и расчетного времени входа-выхода из воздушного пространства России и иностранных государств.
В случае непредоставления данных при повторном нарушении правил Росавиация будет обязана приостановить разрешение авиакомпании на международные полеты на месяц и не менее чем на год в случае трех нарушений и более. Росавиация будет выдавать перевозчикам одно разрешение, таким образом, его отзыв блокирует все международные рейсы авиакомпании, сообщили собеседники издания в отрасли. В настоящий момент проект постановления правительства проходит публичные обсуждения и может вступить в силу в 2020 году.
В штате Росавиации не предусмотрены сотрудники для анализа подаваемой информации и "регулятор будет транзитом пересылать ее спецслужбам", отметил источник в одной из крупных авиакомпаний.
По словам представителей авиакомпании Smartavia, сегодня перевозчики уже предоставляют всю перечисленную информацию в "соответствующие органы" перед началом полетов или по их завершению. Новые правила предусматривают, что данные будут поступать в один госорган. Под угрозой безопасности может подразумеваться безопасность граждан РФ, направляющихся в зарубежные аэропорты, или самолетов российских авиаперевозчиков при их обслуживании за пределами страны "с точки зрения возможных противозаконных актов", добавили в Smartavia.
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РоссияБезопасность
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