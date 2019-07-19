Российский двигатель для "Ансата" может появиться через шесть лет

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Создание отечественного двигателя для вертолета "Ансат" за четыре года - амбициозная задача, скорее всего, на это уйдет шесть лет, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени П.И. Баранова Михаил Гордин.

Ранее гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в эфире программы "Действующие лица" на телеканале "Россия 1" заявлял, что российский двигатель для легких вертолетов, в том числе для "Ансатов", будет готов через четыре года. Он пояснил, что сегодня двигатели для данных вертолетов закупаются в Канаде.

"Не знаю, какой двигатель имелся в виду, но могу сказать, что планы по разработке такого двигателя имеются. В частности, есть идея "реинкарнировать" ВК-800С обратно в ВК-800В. Изначально разработанный АО "ОДК-Климов" вертолетный двигатель ВК-800В был передан Уральскому заводу гражданской авиации, чтобы сделать из него силовую установку с двигателем ВК-800С для замены американского GE H80-200 на самолете L-410. В процессе переделки из вертолетного в самолетный он был изменен", - сказал Гордин.

По его словам, в планах завода вернуть вертолетный вариант, который как раз сможет использоваться на "Ансатах". "Есть программа испытаний, программа сертификации и т.д. В чем плюс – это, по сути, готовый двигатель, который проходит испытания. Если "Вертолеты России" согласятся на этот вариант, а, скорее всего, потребуются изменения в самом вертолете, "Ансат" сможет получить отечественный двигатель на базе ВК-800В", - пояснил Гордин.

Говоря о сроках создания такого двигателя, он отметил, что четыре года – это очень амбициозная задача. "Я бы сказал, лет через шесть. Безусловно, все зависит от финансирования и желания. Но двигатель как ребенок – рождается не сразу. Нужны наработка и комплекс испытаний, некоторые из них невозможно завершить быстрее. Что-то, конечно, можно, если сделать много опытных образцов, хотя это и дорого", - сказал гендиректор ЦИАМ.