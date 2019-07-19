Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-19T08:09Z
https://ria.ru/20190719/1556678206.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155479/71/1554797121_0:152:3072:1880_1036x0_80_0_0_870c7d51824700fb450ef00865c137ba.jpg
РИА Новости

В Роскачестве рассказали, как выбирать и хранить ягоды

Вчера, 08:09
3987
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКлубника, выращенная в питомнике
Клубника, выращенная в питомнике
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Клубника, выращенная в питомнике. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Лучше всего покупать ягоды у производителя или в крупных магазинах, говорится в сообщении Роскачества.

"Многие производители сейчас продают ягоды через собственные торговые точки или приглашают покупателей приобрести продукцию прямо на плантации — это наиболее верный способ купить свежую и полностью созревшую продукцию", — отмечается в пресс-релизе.

Но если таких точек или плантаций поблизости нет, специалисты ведомства рекомендуют покупать ягоды в крупных магазинах, а не на рынках, где сложно отследить происхождение товара.
Свежую качественную ягоду можно отличить по зеленым черешкам и листьям, гладкой упругой поверхности плодов с равномерной окраской, которая является показателем зрелости. Лучше, если продукция в одной партии будет схожего размера, формы и окраса.
Арбуз
17 июля, 14:12
В Роскачестве объяснили, как правильно выбрать арбуз Как не ошибиться при покупке арбуза, рассказала в эфире радио Sputnik эксперт Роскачества Яна Ширяева.
"Созревшая естественным образом и не перележавшая ягода, как правило, будет обладать более ярким ароматом. Собранные зеленоватыми и транспортированные в Россию ягоды обладают менее выраженным ароматом", — отмечают эксперты, добавляя, что аромат является относительным, а не абсолютным критерием.
Специалисты просят обратить внимание на упаковку плодов.
"Чем нежнее ягода, тем меньше должна быть тара, в которой она хранится и продается", - отмечается в сообщении.
В Роскачестве обращают внимание, что ягоды могут храниться намного дольше без потери вкусовых и полезных качеств, если их охлаждают сразу после сбора урожая. Дома ягоды следует хранить при температуре от двух до шести градусов, а мыть — перед употреблением.
Приготовление шашлыка
12 июля, 08:21
В Роскачестве рассказали, как выбирать шашлык
1711037
Обсудить 4
РоскачествоРоссияОбщество
Рекомендуем
Трубы промышленных предприятий
Названы города с самым загрязненным воздухом
РИА
Новости
Больное сердце
Ученые назвали новую причину инфарктов и инсультов
Украинцы на контрольно-пропускном пункте Шегини-Медыка на границе с Польшей
Гастарбайтер с Украины рассказала о бесцеремонном обращении поляков
Дождь
Ученый объяснил, почему в России участились ливни
Лента
новостей
Президент Кипра Никос Анастасиадес, посол США в Израиле Дэвидом Фридман, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и госсекретарь США Майк Помпео во время встречи в Иерусалиме, 20 марта 2019 года
Проект "Восточное Средиземноморье" — США говорят России: "Вон из региона"
Отделение реанимации новорожденных
Как из врачей делают убийц младенцев
Девушка прыгнула с моста в Португалии
В Португалии обнаженная девушка прыгнула с 45-метрового моста
Петр Порошенко
Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа
Инна Чурикова
Очевидица падения Чуриковой со сцены рассказала подробности инцидента
Контактные линзы
Британка ослепла, принимая душ в линзах
Актриса Инна Чурикова
Врачи рассказали о состоянии Инны Чуриковой
Инсульт
Ученый рассказал, какие вещества спасают от инсульта
На месте ДТП с участием автомобиля такси на проспекте Мира в Москве. 22 мая 2019
Ученые выяснили, почему в ДТП попадают одни и те же люди
Артист Август Милованов
Умер актер Август Милованов, сыгравший в сериале "Государственная граница"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:27Мадуро хочет установить постоянный диалог с оппозицией для мира в Венесуэле
02:14США не планируют участвовать во встрече по Сирии в начале августа
02:13Хакеры начали рассылать с почтового ящика Скотланд-ярда нецензурные письма
02:10Орешкин: рынок оценивает российский риск лучше, чем рейтинговые агентства
02:05Программист с Украины украл у Microsoft более $10 миллионов
02:05Украинский моряк прыгнул за борт, пытаясь добраться до российского берега
01:48S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-"
01:40Замглавы самарского УФСИН задержали по подозрению в получении взятки
01:37ФБР арестовало хакера Маслова, обвиняемого в кибермошенничестве
01:34Эр-Рияд заявил о готовности разместить в стране военный контингент США
01:20США высказались о проекте по строительству газопровода Иран-Пакистан-Индия
01:12Названа главная причина гибели людей на российских дорогах
01:06Экс-главу Перу оставят под стражей в США до решения вопроса об экстрадиции
00:55Косачев отметил, что Молдавия возвращается на нормальный путь развития
00:49США призовут Пакистан надавить на талибов для урегулирования в Афганистане
00:47Судно Mesdar отпустили после остановки в Ормузском проливе
00:45Рисков для моряков из РФ с задержанного в Иране судна нет, заявили в ITF
00:41Британия пригрозила Ирану последствиями из-за задержания танкера
00:39Офис Зеленского заявил, что Медведчук не имеет права представлять Украину
00:35США призовут Пакистан освободить врача, который помог устранить бен Ладена
Лента новостейМолния