В Роскачестве рассказали, как выбирать и хранить ягоды

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Лучше всего покупать ягоды у производителя или в крупных магазинах, говорится в сообщении Роскачества.
"Многие производители сейчас продают ягоды через собственные торговые точки или приглашают покупателей приобрести продукцию прямо на плантации — это наиболее верный способ купить свежую и полностью созревшую продукцию", — отмечается в пресс-релизе.
Но если таких точек или плантаций поблизости нет, специалисты ведомства рекомендуют покупать ягоды в крупных магазинах, а не на рынках, где сложно отследить происхождение товара.
Свежую качественную ягоду можно отличить по зеленым черешкам и листьям, гладкой упругой поверхности плодов с равномерной окраской, которая является показателем зрелости. Лучше, если продукция в одной партии будет схожего размера, формы и окраса.
"Созревшая естественным образом и не перележавшая ягода, как правило, будет обладать более ярким ароматом. Собранные зеленоватыми и транспортированные в Россию ягоды обладают менее выраженным ароматом", — отмечают эксперты, добавляя, что аромат является относительным, а не абсолютным критерием.
Специалисты просят обратить внимание на упаковку плодов.
"Чем нежнее ягода, тем меньше должна быть тара, в которой она хранится и продается", - отмечается в сообщении.
В Роскачестве обращают внимание, что ягоды могут храниться намного дольше без потери вкусовых и полезных качеств, если их охлаждают сразу после сбора урожая. Дома ягоды следует хранить при температуре от двух до шести градусов, а мыть — перед употреблением.
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