В Роскачестве рассказали, как выбирать и хранить ягоды

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Лучше всего покупать ягоды у производителя или в крупных магазинах, говорится в сообщении Роскачества.

"Многие производители сейчас продают ягоды через собственные торговые точки или приглашают покупателей приобрести продукцию прямо на плантации — это наиболее верный способ купить свежую и полностью созревшую продукцию", — отмечается в пресс-релизе.

Но если таких точек или плантаций поблизости нет, специалисты ведомства рекомендуют покупать ягоды в крупных магазинах, а не на рынках, где сложно отследить происхождение товара.

Свежую качественную ягоду можно отличить по зеленым черешкам и листьям, гладкой упругой поверхности плодов с равномерной окраской, которая является показателем зрелости. Лучше, если продукция в одной партии будет схожего размера, формы и окраса.

"Созревшая естественным образом и не перележавшая ягода, как правило, будет обладать более ярким ароматом. Собранные зеленоватыми и транспортированные в Россию ягоды обладают менее выраженным ароматом", — отмечают эксперты, добавляя, что аромат является относительным, а не абсолютным критерием.

Специалисты просят обратить внимание на упаковку плодов.

"Чем нежнее ягода, тем меньше должна быть тара, в которой она хранится и продается", - отмечается в сообщении.