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РИА Новости

В ГД предложили создать "онлайн-биржу труда" для молодежи из стран ЕАЭС

Вчера, 08:08
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ . Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. В Госдуме предложили создать бюро занятости для молодежи из стран ЕАЭС в виде онлайн-платформы, соответствующее предложение направила депутат ГД Наталья Кувшинова председателю коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграну Саркисяну.
Авторами инициативы также выступили глава Молодежного парламента при Госдуме Мария Воропаева и председатель международного центра "Поколение Права" Андрей Андреев.
"В целях реорганизации и структурирования процессов трудоустройства молодежи стран Союза необходимы комплексные меры поддержки и стимулирования граждан, охватывающие актуальные тренды геополитики, социально-экономических и мультикультурных сфер, кросс-коммуникации. В этой связи нами совместно с общественной организацией, международным центром развития молодежных инициатив "Поколение Права" и Молодежным парламентом при Государственной Думе РФ, предлагается рассмотреть создание единой союзной платформы – Бюро занятости молодежи ЕАЭС", - говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
Депутат в своём обращении предлагает с помощью бюро обеспечить непрерывное взаимодействие между госструктурами-кураторами молодежной занятости в странах-членах организации, проводить единый мониторинг занятости молодежи, создать дорожную карту сотрудничества с ссузами и вузами, деловыми и профессиональными сообществами, пулом предприятий макрорегиона, обеспечить развитие молодежной дипломатии. Также предлагается определить список дефицитных профессий и "профессий будущего" в ЕАЭС.
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Предполагается не только создание единой онлайн-платформы с рубрикатором актуальных стажировок, практик и вакансий, но и усиление офлайн-мероприятий по занятости молодежи: программы общественных работ, "второго шанса" на обучение и переобучение, союзной поддержки молодежного предпринимательства. По мнению авторов инициативы, можно было бы запустить независимый рейтинговый классификатор вузов ЕАЭС, который бы составлялся на основе трудоустройства выпускников в первый год после окончания вуза. Кроме того, предлагается распространить и по возможности унифицировать целевое обучение молодежи на всю зону ЕАЭС.
"Самой уязвимой категорией на платформе "профессионального самочувствия" традиционно является молодежь. Рост уровня жизни населения государств-членов ЕАЭС невозможен вне полноценной социализации молодежи, ее включения в круг социально-экономических планов и перспектив", - отмечает Кувшинова в своём письме.
Воропаева в свою очередь подчеркнула, что молодежь сегодня чаще смотрит на европейские страны при поиске работы, однако на пространстве ЕАЭС не меньше конкурентных вакансий. "Чтобы переориентировать их взгляды необходимо развивать каналы информирования о подобных предложениях, для этого мы предлагаем открыть специализированное Бюро. На его базе мы также предлагаем развивать сотрудничество вузов и ссузов стран ЕАЭС", - сказала Воропаева РИА Новости.
"Чтобы кадры ЕАЭС не утекали заграницу, необходимо развивать форматы, призывающие не к трудовой миграции или иммиграции, а к поиску и применению своих навыков. Именно поэтому появилась инициатива по созданию единого Бюро занятости молодежи ЕАЭС. Интернет-платформа позволит не только обмениваться кадрами, искать вакансии, развивать партнерские программы стажировок, "второго шанса", но и в целом подчеркнёт открытость и готовность стран-членов организации к принятию совместных решений по вопросам молодежной и социально-экономической политики. Однако чтобы уровень молодых специалистов отвечал требованиям работодателей, необходимо унифицировать наши стандарты оценки образования, ввести некую единую систему оценки", - добавил председатель международного центра "Поколение Права" Андрей Андреев.
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