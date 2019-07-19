В ГД предложили создать "онлайн-биржу труда" для молодежи из стран ЕАЭС

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. В Госдуме предложили создать бюро занятости для молодежи из стран ЕАЭС в виде онлайн-платформы, соответствующее предложение направила депутат ГД Наталья Кувшинова председателю коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграну Саркисяну.

Авторами инициативы также выступили глава Молодежного парламента при Госдуме Мария Воропаева и председатель международного центра "Поколение Права" Андрей Андреев.

"В целях реорганизации и структурирования процессов трудоустройства молодежи стран Союза необходимы комплексные меры поддержки и стимулирования граждан, охватывающие актуальные тренды геополитики, социально-экономических и мультикультурных сфер, кросс-коммуникации. В этой связи нами совместно с общественной организацией, международным центром развития молодежных инициатив "Поколение Права" и Молодежным парламентом при Государственной Думе РФ, предлагается рассмотреть создание единой союзной платформы – Бюро занятости молодежи ЕАЭС", - говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

Депутат в своём обращении предлагает с помощью бюро обеспечить непрерывное взаимодействие между госструктурами-кураторами молодежной занятости в странах-членах организации, проводить единый мониторинг занятости молодежи, создать дорожную карту сотрудничества с ссузами и вузами, деловыми и профессиональными сообществами, пулом предприятий макрорегиона, обеспечить развитие молодежной дипломатии. Также предлагается определить список дефицитных профессий и "профессий будущего" в ЕАЭС.

Предполагается не только создание единой онлайн-платформы с рубрикатором актуальных стажировок, практик и вакансий, но и усиление офлайн-мероприятий по занятости молодежи: программы общественных работ, "второго шанса" на обучение и переобучение, союзной поддержки молодежного предпринимательства. По мнению авторов инициативы, можно было бы запустить независимый рейтинговый классификатор вузов ЕАЭС, который бы составлялся на основе трудоустройства выпускников в первый год после окончания вуза. Кроме того, предлагается распространить и по возможности унифицировать целевое обучение молодежи на всю зону ЕАЭС.

"Самой уязвимой категорией на платформе "профессионального самочувствия" традиционно является молодежь. Рост уровня жизни населения государств-членов ЕАЭС невозможен вне полноценной социализации молодежи, ее включения в круг социально-экономических планов и перспектив", - отмечает Кувшинова в своём письме.

Воропаева в свою очередь подчеркнула, что молодежь сегодня чаще смотрит на европейские страны при поиске работы, однако на пространстве ЕАЭС не меньше конкурентных вакансий. "Чтобы переориентировать их взгляды необходимо развивать каналы информирования о подобных предложениях, для этого мы предлагаем открыть специализированное Бюро. На его базе мы также предлагаем развивать сотрудничество вузов и ссузов стран ЕАЭС", - сказала Воропаева РИА Новости.