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РИА Новости

В Тулуне больше 30 домов остаются подтопленными

Вчера, 08:05
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкЗавалы у моста через федеральную трассу "Сибирь" в городе Тулун Иркутской области после паводка
Завалы у моста через федеральную трассу Сибирь в городе Тулун Иркутской области после паводка
© РИА Новости / МЧС РФ
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ИРКУТСК, 19 июл – РИА Новости. Больше 30 домов с 77 жителями остаются подтопленными в городе Тулун Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС региона.
"Подтопленными в Тулуне остаются 31 дом, где проживают 77 человек, в том числе 15 детей", - сообщил собеседник агентства.
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Он отметил, что идет просушка домов и соцучреждений. В ликвидации последствий ЧС задействованы 3 тысяч 635 человек, 945 единиц техники, 56 плавсредств.
Режим ЧС действует в восьми районах Приангарья, пострадавших от паводка. Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктов региона, почти 11 тысяч жилых домов. От паводка пострадали более 38 тысяч человек.
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