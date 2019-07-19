В Тулуне больше 30 домов остаются подтопленными

"Подтопленными в Тулуне остаются 31 дом, где проживают 77 человек, в том числе 15 детей", - сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что идет просушка домов и соцучреждений. В ликвидации последствий ЧС задействованы 3 тысяч 635 человек, 945 единиц техники, 56 плавсредств.

Режим ЧС действует в восьми районах Приангарья, пострадавших от паводка. Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктов региона, почти 11 тысяч жилых домов. От паводка пострадали более 38 тысяч человек.