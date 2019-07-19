Четвертый энергоблок Калининской АЭС вывели на номинальную мощность

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Энергоблок №4 Калининской АЭС, отключенный сутки назад от сети вместе с двумя другими блоками, возобновил работу на номинальной мощности, сообщила пресс-служба атомной станции.

Блок был подключен к сети в четверг вечером после выполнения ремонта на открытом распределительном устройстве, шел набор мощности.

"В 04.00 мск 19 июля энергоблок №4 Калининской АЭС вышел на номинальную мощность, которая составляет 1000 МВт", - говорится в сообщении.

В ночь на четверг из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов тока на открытом распределительном устройстве Калининской АЭС произошло отключение высоковольтных линий электропередач "Белозерская" (750 кВ), "Опытная" (750 кВ). Вследствие этого энергоблоки №1, 2 и 4 были отключены от сети автоматикой.

Сейчас на АЭС в работе находятся энергоблоки №3 и 4. На энергоблоках №1 и 2 ведется подготовка к включению в сеть.