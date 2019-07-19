В морском заповеднике в Приморье катер налетел на камни и получил пробоину

"Катер, который является собственностью Национального научного центра морской биологии ДВО РАН, направляясь в сторону Восточного участка Дальневосточного морского заповедника, в неблагоприятных погодных условиях налетел на камни Елизарова и получил пробоину. На борту находились восемь человек", - говорится в сообщении.