В морском заповеднике в Приморье катер налетел на камни и получил пробоину

ВЛАДИВОСТОК, 19 июл – РИА Новости. Катер научного центра морской биологии получил пробоину в акватории заповедника в Приморье, на борту находились восемь человек, все они спасены, сообщает пресс-служба заповедника.
"Катер, который является собственностью Национального научного центра морской биологии ДВО РАН, направляясь в сторону Восточного участка Дальневосточного морского заповедника, в неблагоприятных погодных условиях налетел на камни Елизарова и получил пробоину. На борту находились восемь человек", - говорится в сообщении.
Экипаж и подошедшие на помощь сотрудники заповедника спасли всех находившихся на борту.
"Пострадавших нет. В настоящий момент проводятся работы по спасению судна", - отметили в пресс-службе.
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