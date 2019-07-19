Совершивший поджог аниме-студии в Киото заявил, что у него "украли новеллу"

ТОКИО, 19 июл – РИА Новости. Мужчина, совершивший поджог аниме-студии в японском Киото, в котором 33 человека погибли, 36 получили ожоги разной степени тяжести, заявил, что у него "украли новеллу", пишет местная газета " Мужчина, совершивший поджог аниме-студии в японском Киото, в котором 33 человека погибли, 36 получили ожоги разной степени тяжести, заявил, что у него "украли новеллу", пишет местная газета " Киото ".

Утром в четверг мужчина зашел на первый этаж трехэтажного здания студии аниме Kyoto Animation с криком ненависти облил пол бензином и поджег. Через несколько минут после этого он был задержан полицией. У нападавшего сильно обгорели ноги и грудь, в четверг он не смог давать показания из-за ожогов, пишет газета.

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Во время задержания он успел сказать, что студия у него "украла новеллу" и что он использовал зажигалку для газовых плит.

Пожар моментально распространился по зданию, трехэтажный дом площадью почти 700 квадратных метров почти полностью выгорел. В пожаре погибли 33 человека. Тела пока трудно идентифицировать. Больше всего погибших оказалось на третьем этаже на лестнице, ведущей на крышу: по всей видимости, люди пытались спастись, выбежав на крышу, но не успели.