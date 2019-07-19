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РИА Новости

Опубликовано видео ракетных стрельб в Черном море

Вчера, 06:27
16064
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал видео учебных стрельб фрегата "Адмирал Макаров" и берегового ракетного комплекса "Утес" в Черном море.
По легенде маневров "Утес" должен был обнаружить в море отряд кораблей условного противника и поразить его ракетным оружием, а "Адмирал Макаров" — запеленговать ракету средствами обнаружения и уничтожить ее из ЗРК "Штиль".
Как рассказал начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы ЮВО Алексей Рулев, в ходе учения боевой расчет "Утеса" выполнил стрельбу ракетой-мишенью "Прогресс", а экипаж фрегата успешно поразил цель двумя пусками управляемых ракет.
Для безопасности морской полигон, где велись стрельбы, закрыли для судоходства.
"Адмирал Макаров" — третий фрегат проекта 11356. Он входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей. Его назвали в честь вице-адмирала Российского императорского флота Степана Осиповича Макарова. Фрегат заложили в 2012 году на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде, а в состав ВМФ он вошел в конце 2017-го.
Комплекс "Утес" поставили на боевое дежурство в 1972 году. В рамках договора о разделе Черноморского флота в 1996-м объект отошел Украине. По некоторым данным, в следующем году был произведен один учебный пуск ракеты, после чего какие-либо серьезные мероприятия на комплексе не проводились. Боеготовность "Утеса" восстановили в конце 2016 года.
Носовая 100-миллиметровая артиллерийская установка на фрегате Адмирал Макаров
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Черное мореЧерноморский флот ВМФ РоссииБезопасность
Популярные комментарии
во истину, нет у России более надежных союзников, чем ее Армия и Флот!
19 июля, 06:58
МаМестный абориген
4320000
Не смешите украинский москитный флот. Технология Стелс, без единого гвоздя, плюс тактика неуловимого Джо делают ВМФ Украины абсолютно неуязвимым для любого современного вооружения.
19 июля, 06:51
Donkey Iaiaia
2400001
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