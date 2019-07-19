Опубликовано видео ракетных стрельб в Черном море

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал видео учебных стрельб фрегата "Адмирал Макаров" и берегового ракетного комплекса "Утес" в Черном море.

По легенде маневров "Утес" должен был обнаружить в море отряд кораблей условного противника и поразить его ракетным оружием, а "Адмирал Макаров" — запеленговать ракету средствами обнаружения и уничтожить ее из ЗРК "Штиль".

Как рассказал начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы ЮВО Алексей Рулев, в ходе учения боевой расчет "Утеса" выполнил стрельбу ракетой-мишенью "Прогресс", а экипаж фрегата успешно поразил цель двумя пусками управляемых ракет.

Для безопасности морской полигон, где велись стрельбы, закрыли для судоходства.

"Адмирал Макаров" — третий фрегат проекта 11356. Он входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей. Его назвали в честь вице-адмирала Российского императорского флота Степана Осиповича Макарова. Фрегат заложили в 2012 году на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде, а в состав ВМФ он вошел в конце 2017-го.