Опубликовано видео ракетных стрельб в Черном море

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал видео учебных стрельб фрегата "Адмирал Макаров" и берегового ракетного комплекса "Утес" в Черном море.
По легенде маневров "Утес" должен был обнаружить в море отряд кораблей условного противника и поразить его ракетным оружием, а "Адмирал Макаров" — запеленговать ракету средствами обнаружения и уничтожить ее из ЗРК "Штиль".
Как рассказал начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы ЮВО Алексей Рулев, в ходе учения боевой расчет "Утеса" выполнил стрельбу ракетой-мишенью "Прогресс", а экипаж фрегата успешно поразил цель двумя пусками управляемых ракет.
Для безопасности морской полигон, где велись стрельбы, закрыли для судоходства.
"Адмирал Макаров" — третий фрегат проекта 11356. Он входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей. Его назвали в честь вице-адмирала Российского императорского флота Степана Осиповича Макарова. Фрегат заложили в 2012 году на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде, а в состав ВМФ он вошел в конце 2017-го.
Комплекс "Утес" поставили на боевое дежурство в 1972 году. В рамках договора о разделе Черноморского флота в 1996-м объект отошел Украине. По некоторым данным, в следующем году был произведен один учебный пуск ракеты, после чего какие-либо серьезные мероприятия на комплексе не проводились. Боеготовность "Утеса" восстановили в конце 2016 года.