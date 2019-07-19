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РИА Новости

Гастарбайтер с Украины рассказала о бесцеремонном обращении поляков

Вчера, 06:24
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© AFP 2019 / Yuri Dyachyshyn Украинцы на контрольно-пропускном пункте Шегини-Медыка на границе с Польшей
Украинцы на контрольно-пропускном пункте Шегини-Медыка на границе с Польшей
© AFP 2019 / Yuri Dyachyshyn
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Преподаватель с Украины, работающая официанткой и барменом в польской гостинице на побережье Балтийского моря, рассказала в интервью изданию Polityka о тяжелых условиях труда.
Как заявила женщина, представившаяся Оксаной, за пять месяцев она зарабатывает за границей столько же, сколько за год на родине, но оставаться в Польше не собирается, чтобы не чувствовать себя человеком второго сорта. По ее словам, она трудится 12-16 часов в день, при этом ставка официантки-бармена в первый месяц работы составляет две тысячи злотых (около 33,1 тысячи рублей. — Прим. ред.).
Поляки-мужчины, по словам женщины, часто пытаются познакомиться, намекая на сексуальную связь, женщины же не обращают на обслуживающий персонал никакого внимания, а детям внушают, что с работниками-украинцами можно не церемониться.
Польский персонал, отметила женщина, также обычно считает украинцев сотрудниками второго сорта. В частности, управляющие как будто боятся, что мигранты сбегут, поэтому стараются выжать из них все соки, заявила Оксана.
Государственные флаги Украины и Польши у посольства Польши в Киеве. 22 марта 2018
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По данным Министерства социальной политики Украины, ежегодно на сезонные работы за границу отправляется до девяти миллионов человек, не считая нелегальных мигрантов. Причем в последние годы эти показатели стремительно растут, создавая экономические проблемы на самой Украине. Как утверждает Евростат, больше всего украинцев выбирают польский рынок труда.
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ПольшаУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А шо холопы от панов хотят? Как себя поставили, так и живут!!! За то еуропейцы, хоть и второго сорта!!!😂😂😂
19 июля, 06:34
Alex Ak.
8360002
Ну а наши в Южной Корее батрачат, помимо Европейских стран. Что, наше нищее население отличается от украинского или омериканского? Власть "трудится" во славу капитала.
19 июля, 07:30
ЛКЛысый Кучерявый
18300168
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