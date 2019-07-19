Гастарбайтер с Украины рассказала о бесцеремонном обращении поляков

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Преподаватель с Украины, работающая официанткой и барменом в польской гостинице на побережье Балтийского моря, рассказала в интервью Преподаватель с Украины, работающая официанткой и барменом в польской гостинице на побережье Балтийского моря, рассказала в интервью изданию Polityka о тяжелых условиях труда.

Как заявила женщина, представившаяся Оксаной, за пять месяцев она зарабатывает за границей столько же, сколько за год на родине, но оставаться в Польше не собирается, чтобы не чувствовать себя человеком второго сорта. По ее словам, она трудится 12-16 часов в день, при этом ставка официантки-бармена в первый месяц работы составляет две тысячи злотых (около 33,1 тысячи рублей. — Прим. ред.).

Поляки-мужчины, по словам женщины, часто пытаются познакомиться, намекая на сексуальную связь, женщины же не обращают на обслуживающий персонал никакого внимания, а детям внушают, что с работниками-украинцами можно не церемониться.

Польский персонал, отметила женщина, также обычно считает украинцев сотрудниками второго сорта. В частности, управляющие как будто боятся, что мигранты сбегут, поэтому стараются выжать из них все соки, заявила Оксана.