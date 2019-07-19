Гастарбайтер с Украины рассказала о бесцеремонном обращении поляков

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Преподаватель с Украины, работающая официанткой и барменом в польской гостинице на побережье Балтийского моря, рассказала в интервью изданию Polityka о тяжелых условиях труда.
Как заявила женщина, представившаяся Оксаной, за пять месяцев она зарабатывает за границей столько же, сколько за год на родине, но оставаться в Польше не собирается, чтобы не чувствовать себя человеком второго сорта. По ее словам, она трудится 12-16 часов в день, при этом ставка официантки-бармена в первый месяц работы составляет две тысячи злотых (около 33,1 тысячи рублей. — Прим. ред.).
Поляки-мужчины, по словам женщины, часто пытаются познакомиться, намекая на сексуальную связь, женщины же не обращают на обслуживающий персонал никакого внимания, а детям внушают, что с работниками-украинцами можно не церемониться.
Польский персонал, отметила женщина, также обычно считает украинцев сотрудниками второго сорта. В частности, управляющие как будто боятся, что мигранты сбегут, поэтому стараются выжать из них все соки, заявила Оксана.
По данным Министерства социальной политики Украины, ежегодно на сезонные работы за границу отправляется до девяти миллионов человек, не считая нелегальных мигрантов. Причем в последние годы эти показатели стремительно растут, создавая экономические проблемы на самой Украине. Как утверждает Евростат, больше всего украинцев выбирают польский рынок труда.