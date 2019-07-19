После инцидента с Boeing в Шереметьево госпитализировали двух человек

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Два пассажира госпитализировали после задымления на борту самолета Boeing 737 авиакомпании "Северный ветер" (Nordwind), вылетавшего ночью в пятницу из Москвы в Ереван, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.

Захаренкова отметила, что службы аэропорта Шереметьево и авиакомпании оказали необходимую помощь пассажирам прервавшего взлет самолета: они были доставлены в терминал, им выдано горячее питание, выгрузили багаж и личную кладь, переоформили на рейс.

Экипаж рейса N4 477 в ночь на пятницу прервал разбег по взлетно-посадочной полосе Шереметьево после того, как в пассажирском салоне возникло задымление. Возгорания на борту не было. Перевозчик заявил, что причиной прекращения взлета стал посторонний запах в салоне.

На борту находились 173 пассажира и шесть членов экипажа, их эвакуировали по надувным трапам, восемь человек пострадали. Пассажиров позднее отправили в Ереван резервным бортом, при этом 28 человек отказались от полета.