МАГАДАН, 19 июл — РИА Новости, Людмила Щербакова. На Колыме пропал директор горнодобывающей компании Сергей Дутчак. Региональное управление СК возбудило дело об убийстве.
Десятого мая мужчина покинул свой дом в Магадане, после чего не выходил на связь с родными.
По некоторым данным, Дутчак собирался выехать в город Сусуман на участок горнодобывающей компании "Лидер", директором которой является, однако к месту назначения не прибыл.
Поиски продолжаются.
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