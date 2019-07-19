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РИА Новости

На Колыме пропал директор горнодобывающей компании

Вчера, 06:00
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МАГАДАН, 19 июл — РИА Новости, Людмила Щербакова. На Колыме пропал директор горнодобывающей компании Сергей Дутчак. Региональное управление СК возбудило дело об убийстве.
Десятого мая мужчина покинул свой дом в Магадане, после чего не выходил на связь с родными.
© Фото : Следственное управление СК РФ по Магаданской областиСергей Дутчак
Сергей Дутчак
© Фото : Следственное управление СК РФ по Магаданской области
Сергей Дутчак
По некоторым данным, Дутчак собирался выехать в город Сусуман на участок горнодобывающей компании "Лидер", директором которой является, однако к месту назначения не прибыл.
Поиски продолжаются.
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