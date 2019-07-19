На Колыме пропал директор горнодобывающей компании

Десятого мая мужчина покинул свой дом в Магадане, после чего не выходил на связь с родными.

По некоторым данным, Дутчак собирался выехать в город Сусуман на участок горнодобывающей компании "Лидер", директором которой является, однако к месту назначения не прибыл.