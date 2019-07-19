Пассажиров прервавшего взлет самолета отправили в Ереван резервным бортом

Рейс N4 477, согласно онлайн-табло "Шереметьево", должен был вылететь ещё в 0.45 в пятницу. Но когда он разбегался по взлетно-посадочной полосе, в пассажирском салоне возникло задымление. Командир судна прервал взлет. Возгорания на борту не было. Сам "Нордвинд" заявил, что причиной остановки стал посторонний запах в салоне. На борту находились 173 пассажира и шесть членов экипажа, их эвакуировали по надувным трапам, восемь человек пострадали.