В Екатеринбурге самолет авиакомпании Utair совершил вынужденную посадку

ЕКАТЕРИНБУРГ/САРАТОВ, 19 июл – РИА Новости. Самолет авиакомпании Utair Самара – Сургут в ночь на пятницу совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Андрей Клименских.

"Рейс UT-414 Самара - Сургут сегодня в 2.48 (0.48 мск) совершил вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга", - сказал собеседник агентства.

Пресс-секретарь аэропорта добавил, что посадка прошла в штатном режиме. Желающим пассажирам предоставлена гостиница.

По его словам, с пассажирами работают представители авиакомпании.

За более подробной информацией Клименских посоветовал обратиться к авиаперевозчику.