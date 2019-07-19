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РИА Новости

В Сербии рухнул военный вертолет

Вчера, 05:41
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БЕЛГРАД, 19 июл — РИА Новости. Вертолет Gazelle ВВС Сербии потерпел аварию в ходе тренировочного полета в четверг вечером, два члена экипажа избежали тяжелых ранений, сообщило министерство обороны страны.
Инцидент произошел около 19.10 (20.10 мск) примерно в 200 километрах к югу от Белграда близ деревни Рутевац в муниципалитете Алексинац.
"При очередной летной тренировке и отработке посадки вне аэродрома произошло повреждение вертолета Gazelle HO-42 из 98-й авиационной бригады Военно-воздушных сил и ПВО", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в вертолете находились два члена экипажа, у которых "после первичного осмотра не было выявлено тяжких ранений и их жизни вне опасности".
Причины аварии не называются.
В то же время сербские электронные СМИ распространили фотографию с места происшествия, на которой виден сильно поврежденный вертолет, лежащий посреди поля на правом борту.
Легкие многоцелевые вертолеты Gazelle достались сербской армии в наследство от социалистической Югославии. Различные модификации этих машин производилась с 1978 года по французской лицензии на заводе в боснийском Мостаре.
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