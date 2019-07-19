Американский астронавт выступил против доминирования США в космосе

"Думаю, нам надо отступить немного назад, чтобы у нас был единый со всем миром подход к тому, что мы делаем в космосе. Где-то это, может, приведет к замедлению, но я не уверен, что скорость это основополагающая цель. Думаю, что важнее, чтобы цель была достигнута всеми", - сказал Коллинз.