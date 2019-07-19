Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-19T05:39Z
https://ria.ru/20190719/1556677110.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/96545/96/965459608_0:0:1025:576_1036x0_80_0_0_52628b7c22171875e9568de1905da964.jpg
РИА Новости

Американский астронавт выступил против доминирования США в космосе

Вчера, 05:39
5079
© Фото : NASAАмериканские астронавты Майкл Коллинз и Нил Армстронг
Американские астронавты Майкл Коллинз и Нил Армстронг
© Фото : NASA
Американские астронавты Майкл Коллинз и Нил Армстронг. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. США не должны превращаться в доминирующую силу в космосе, осваивать его надо вместе с другими странами мира, считает астронавт Майкл Коллинз, который был в составе миссии "Аполлон 11", впервые высадившейся на Луну.
Коллинз находился на орбите спутника Земли, в то время как два других члена экипажа совершили выход на лунную поверхность в 1969 году.
"Я думаю, что Соединенные Штаты должны быть силой в мире, но очень дружелюбной силой, не силой, которая старается доминировать", - сказал он в пятницу, выступая в Университете имени Джорджа Вашингтона в Вашингтоне.
На этих словах зал разразился аплодисментами.
Земля. Вид из космоса
Вчера, 03:09
Японские астрономы не нашли свидетельств посещения Земли инопланетянами
По словам знаменитого астронавта, поездка почти по трем десяткам стран после завершения той исторической миссии повлияла на его мировоззрение и отношение к месту технологий в мире.
"Думаю, нам надо отступить немного назад, чтобы у нас был единый со всем миром подход к тому, что мы делаем в космосе. Где-то это, может, приведет к замедлению, но я не уверен, что скорость это основополагающая цель. Думаю, что важнее, чтобы цель была достигнута всеми", - сказал Коллинз.
В течение всей недели по всей стране проходят памятные мероприятия в честь годовщины полета на Луну, их кульминацией станет 19-20 июля, когда 50 лет назад Нил Армстронг и Базз Олдрин первыми в мире достигли лунной поверхности.
Граница военной базы Зона 51 в США
16 июля, 18:38
Российский уфолог прокомментировал планы "штурма" военной базы "Зона 51"
6475027
Обсудить 2
КосмосСШАРИА Наука
Рекомендуем
Мемориал в Змиёвской балке, Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону ищут девушку после фотосессии у мемориала жертвам фашизма
РИА
Новости
Зеленский на публике оттолкнул министра обороны Украины
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа
Эсминец ВМС США Carney в морском порту Одессы. Корабль задействован в международных учениях Sea Breeze-2019
Китайские СМИ рассмешила украинская "рыбацкая лодка" на учениях с США
Лента
новостей
Терминал B международного аэропорта Шереметьево
После инцидента с Boeing в Шереметьево госпитализировали двух человек
В Ижевске газовики нашли в квартире мумию хозяина, умершего шесть лет назад
Бывший король Малайзии Мухаммад V и Оксана Воеводина
Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
Кадр из сериала Игры престолов
Король Ночи из "Игры престолов" прояснил, как именно его удалось убить
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о готовности Киева обменять Вышинского на Сенцова
Никита Потураев
Советник Зеленского рассказал, что ждет ВСУ при атаке на Донбасс и Крым
Табло прилетов и вылетов в аэропорту Пулково
В Петербурге и Ленинградской области введут электронные визы
Электронная сигарета
В Краснодаре во рту мужчины взорвалось устройство для курения
Газопровод Baltic Pipe
Дания дала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe
Истребители ВВС США F-35A Lightning II
F-35 назвали "айфоном" по сравнению с Су-57
Украинцы на контрольно-пропускном пункте Шегини-Медыка на границе с Польшей
Гастарбайтер с Украины рассказала о бесцеремонном обращении поляков
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:27Мадуро хочет установить постоянный диалог с оппозицией для мира в Венесуэле
02:14США не планируют участвовать во встрече по Сирии в начале августа
02:13Хакеры начали рассылать с почтового ящика Скотланд-ярда нецензурные письма
02:10Орешкин: рынок оценивает российский риск лучше, чем рейтинговые агентства
02:05Программист с Украины украл у Microsoft более $10 миллионов
02:05Украинский моряк прыгнул за борт, пытаясь добраться до российского берега
01:48S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-"
01:40Замглавы самарского УФСИН задержали по подозрению в получении взятки
01:37ФБР арестовало хакера Маслова, обвиняемого в кибермошенничестве
01:34Эр-Рияд заявил о готовности разместить в стране военный контингент США
01:20США высказались о проекте по строительству газопровода Иран-Пакистан-Индия
01:12Названа главная причина гибели людей на российских дорогах
01:06Экс-главу Перу оставят под стражей в США до решения вопроса об экстрадиции
00:55Косачев отметил, что Молдавия возвращается на нормальный путь развития
00:49США призовут Пакистан надавить на талибов для урегулирования в Афганистане
00:47Судно Mesdar отпустили после остановки в Ормузском проливе
00:45Рисков для моряков из РФ с задержанного в Иране судна нет, заявили в ITF
00:41Британия пригрозила Ирану последствиями из-за задержания танкера
00:39Офис Зеленского заявил, что Медведчук не имеет права представлять Украину
00:35США призовут Пакистан освободить врача, который помог устранить бен Ладена
Лента новостейМолния