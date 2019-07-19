Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-19T05:28Z
https://ria.ru/20190719/1556677069.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/97551/57/975515784_0:142:3136:1906_1036x0_80_0_0_3b3df223f7052f82ef7d516588cd49b8.jpg
РИА Новости

Власти Бурятии готовы раздать на "дальневосточные гектары" 40% региона

Вчера, 05:28
1252
© РИА Новости / Лаура Коробкова / Перейти в фотобанкРеспублика Бурятия
Республика Бурятия
© РИА Новости / Лаура Коробкова
Перейти в фотобанк
Республика Бурятия. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 19 июл — РИА Новости. Почти 40% площади Бурятии будет открыто для предоставления россиянам в рамках программы "дальневосточного гектара", заявил глава региона Алексей Цыденов, которого цитирует его пресс-служба.
Президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий программу "Дальневосточный гектар" на Бурятию и Забайкалье и предусматривающий общественное обсуждение вопросов, касающихся любых изменений охранных зон Байкала (озеро тянется вдоль всего западного края Бурятии).
"На сегодня почти 40% площади республики открыто для предоставления "дальневосточного гектара". Правительством республики Бурятия подготовлен региональный законопроект, который также закроет определенные территории", - сказал Цыденов.
Строительство дороги
1 июля, 10:34
Хабаровский край ищет подрядчика для строительства дороги к "гектарам"
По его словам, жители Бурятии проявляют большую заинтересованность в программе – планируют заниматься сельским хозяйством и строительством домов.
Земельные участки в Бурятии и Забайкальском крае в безвозмездное пользование будут предоставляться в три этапа. С 1 августа 2019 года до 1 февраля 2020 года их смогут получить лишь граждане, зарегистрированные по месту жительства в Бурятии и Забайкалье, с 1 февраля до 1 августа 2020 года - жители других субъектов Дальнего Востока.
С 1 августа 2020 года, земельный участок будет вправе безвозмездно получить любой гражданин России, а также иностранцы и лица без гражданства, вступившие в программу добровольного переселения соотечественников из-за рубежа.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 27 марта 2019
25 июня, 16:37
Матвиенко спросила у министра, не был ли дальневосточный гектар пиар-акцией
710200
Обсудить 0
Выдача "дальневосточного гектара"БурятияОбщество
Рекомендуем
Зеленский на публике оттолкнул министра обороны Украины
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
РИА
Новости
Мемориал в Змиёвской балке, Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону ищут девушку после фотосессии у мемориала жертвам фашизма
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа
В Ижевске газовики нашли в квартире мумию хозяина, умершего шесть лет назад
Лента
новостей
Кадр из сериала Игры престолов
Король Ночи из "Игры престолов" прояснил, как именно его удалось убить
Эсминец ВМС США Carney в морском порту Одессы. Корабль задействован в международных учениях Sea Breeze-2019
Китайские СМИ рассмешила украинская "рыбацкая лодка" на учениях с США
Бывший король Малайзии Мухаммад V и Оксана Воеводина
Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
Терминал B международного аэропорта Шереметьево
После инцидента с Boeing в Шереметьево госпитализировали двух человек
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о готовности Киева обменять Вышинского на Сенцова
Никита Потураев
Советник Зеленского рассказал, что ждет ВСУ при атаке на Донбасс и Крым
Пятитысячные купюры
Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше миллиона рублей
Электронная сигарета
В Краснодаре во рту мужчины взорвалось устройство для курения
Истребители ВВС США F-35A Lightning II
F-35 назвали "айфоном" по сравнению с Су-57
Табло прилетов и вылетов в аэропорту Пулково
В Петербурге и Ленинградской области введут электронные визы
Лорен Фиренца
У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:27Мадуро хочет установить постоянный диалог с оппозицией для мира в Венесуэле
02:14США не планируют участвовать во встрече по Сирии в начале августа
02:13Хакеры начали рассылать с почтового ящика Скотланд-ярда нецензурные письма
02:10Орешкин: рынок оценивает российский риск лучше, чем рейтинговые агентства
02:05Программист с Украины украл у Microsoft более $10 миллионов
02:05Украинский моряк прыгнул за борт, пытаясь добраться до российского берега
01:48S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-"
01:40Замглавы самарского УФСИН задержали по подозрению в получении взятки
01:37ФБР арестовало хакера Маслова, обвиняемого в кибермошенничестве
01:34Эр-Рияд заявил о готовности разместить в стране военный контингент США
01:20США высказались о проекте по строительству газопровода Иран-Пакистан-Индия
01:12Названа главная причина гибели людей на российских дорогах
01:06Экс-главу Перу оставят под стражей в США до решения вопроса об экстрадиции
00:55Косачев отметил, что Молдавия возвращается на нормальный путь развития
00:49США призовут Пакистан надавить на талибов для урегулирования в Афганистане
00:47Судно Mesdar отпустили после остановки в Ормузском проливе
00:45Рисков для моряков из РФ с задержанного в Иране судна нет, заявили в ITF
00:41Британия пригрозила Ирану последствиями из-за задержания танкера
00:39Офис Зеленского заявил, что Медведчук не имеет права представлять Украину
00:35США призовут Пакистан освободить врача, который помог устранить бен Ладена
Лента новостейМолния