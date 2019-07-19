Власти Бурятии готовы раздать на "дальневосточные гектары" 40% региона

КРАСНОЯРСК, 19 июл — РИА Новости. Почти 40% площади Бурятии будет открыто для предоставления россиянам в рамках программы "дальневосточного гектара", заявил глава региона Алексей Цыденов, которого цитирует его пресс-служба.

Президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий программу "Дальневосточный гектар" на Бурятию и Забайкалье и предусматривающий общественное обсуждение вопросов, касающихся любых изменений охранных зон Байкала (озеро тянется вдоль всего западного края Бурятии).

"На сегодня почти 40% площади республики открыто для предоставления "дальневосточного гектара". Правительством республики Бурятия подготовлен региональный законопроект, который также закроет определенные территории", - сказал Цыденов.

По его словам, жители Бурятии проявляют большую заинтересованность в программе – планируют заниматься сельским хозяйством и строительством домов.

Земельные участки в Бурятии и Забайкальском крае в безвозмездное пользование будут предоставляться в три этапа. С 1 августа 2019 года до 1 февраля 2020 года их смогут получить лишь граждане, зарегистрированные по месту жительства в Бурятии и Забайкалье, с 1 февраля до 1 августа 2020 года - жители других субъектов Дальнего Востока.