Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал выдвинутые "Нафтогазом Украины" условия по переговорам о транзите российского газа.
Как заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, в компании согласны с вариантом по транзиту, предложенным вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем. По словам Витренко, соглашение должно предусматривать прокачку 90 миллиардов кубометров газа ежегодно и бронирование транзитных мощностей (своп) на 60 миллиардов кубометров в год в течение десяти лет.
"Нафтогаз" не в том положении, чтобы ставить России условия для переговоров о транзите. Через полгода контракт по транзиту заканчивается. А без транзита украинскую ГТС ожидает катастрофа. Пора "Нафтогазу" умерить амбиции. Бессмысленно делать бодрую мину при очевидной всем плохой игре", — написал сенатор в твиттере.
Нынешние контракты на поставку и транзит газа из России через Украину истекают в конце года. Переговоры о новом договоре Москва и Киев ведут в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии. Последний раунд консультаций прошел в январе, но тогда конкретных договоренностей стороны не достигли. Дата следующей встречи пока неизвестна, но Шефчович после переговоров с главой Минэнерго России Александром Новаком заявлял, что ее будут планировать на сентябрь.
18 июля, 15:38"Вот они и мечутся". Эксперт оценил позицию Киева по вопросу транзита газаВ Киеве заявляют об угрозе техноногенной катастрофы на Украине в случае прекращения транзита газа. В то же время, как отметил в эфире радио Sputnik политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачев, украинские власти демонстрируют в этом вопросе поведение подростка.