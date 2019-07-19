Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа

"Вот они и мечутся". Эксперт оценил позицию Киева по вопросу транзита газа В Киеве заявляют об угрозе техноногенной катастрофы на Украине в случае прекращения транзита газа. В то же время, как отметил в эфире радио Sputnik политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачев, украинские власти демонстрируют в этом вопросе поведение подростка.