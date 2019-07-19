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РИА Новости

Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа

Вчера, 05:25
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал выдвинутые "Нафтогазом Украины" условия по переговорам о транзите российского газа.
Как заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, в компании согласны с вариантом по транзиту, предложенным вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем. По словам Витренко, соглашение должно предусматривать прокачку 90 миллиардов кубометров газа ежегодно и бронирование транзитных мощностей (своп) на 60 миллиардов кубометров в год в течение десяти лет.
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"Нафтогаз" не в том положении, чтобы ставить России условия для переговоров о транзите. Через полгода контракт по транзиту заканчивается. А без транзита украинскую ГТС ожидает катастрофа. Пора "Нафтогазу" умерить амбиции. Бессмысленно делать бодрую мину при очевидной всем плохой игре", — написал сенатор в твиттере.
Нынешние контракты на поставку и транзит газа из России через Украину истекают в конце года. Переговоры о новом договоре Москва и Киев ведут в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии. Последний раунд консультаций прошел в январе, но тогда конкретных договоренностей стороны не достигли. Дата следующей встречи пока неизвестна, но Шефчович после переговоров с главой Минэнерго России Александром Новаком заявлял, что ее будут планировать на сентябрь.
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Нафтогаз УкраиныАлексей ПушковРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
"Торопицца не надо"-как говорил киногерой! Пусть пройдут выборы в Раду, появится новый руководитель Еврокомиссии по энергетике, новое Правительство на Украине......И где-то в ноябре-декабре можно и поговорить! А бредни про "контракт на 10 лет, гарантированные объемы...." пусть оставят в прошлом. С какой бы это радости Россия опять даст Украине возможности для вечных "походов в суд", и с шантажом ЕС и России пора заканчивать!
19 июля, 06:12
44177258
42971103
согласен частично..Не согласен с тем, что после того и другого "..можно и поговорить"..О, ЧЕМ С НИМИ ГОВОРИТЬ? Просто прекратить транзит и устранить риски для российского газа в будущем, только и всего.
19 июля, 06:50
МаМестный абориген
42950004
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