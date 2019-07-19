В США аукцион в честь 50-летия высадки людей на Луну собрал $907 тысяч

НЬЮ-ЙОРК, 19 июл – РИА Новости. Аукционный дом Christie's в Нью-Йорке провел торги, посвященные 50-летию высадки человека на Луну, на них были выставлены документы, карты с корабля "Аполлон 11", фотографии астронавтов и другие предметы ушли с молотка за 907 тысяч долларов, сообщили организаторы мероприятия.

В США в течение всей недели проходят памятные мероприятия в честь годовщины полета на Луну, их кульминация состоится 19-20 июля – в это время 50 лет назад Нил Армстронг и Базз Олдрин первыми в мире достигли лунной поверхности.

Всего на торги были выставлены около 200 предметов. В том числе инструкции к лунному модулю "Аполлона-11" с пометками Нила Армстронга и Базза Олдрина. Планы полета, карта звезд, фотографии, документы. Кроме того организаторы представили предметы из других миссий – например, флаг с "Аполлон-10", или щетку для очистки лунной пыли от линз камеры, работавшей во время миссии "Аполлон-14".

Стоимость некоторых лотов – например, графика полета "Аполлон-11", по оценкам организаторов, составляла до 9 миллионов долларов.