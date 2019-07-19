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РИА Новости

Перевозчик назвал причину эвакуации людей из самолета в Шереметьево

Вчера, 04:53
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© РИА Новости / Максим БлиновТерминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве
Терминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Терминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Северный ветер" ("Нордвинд") заявила, что причиной отмены и эвакуации ее рейса Москва - Ереван стало появление постороннего запаха на борту, сообщается на сайте перевозчика.
Ранее в подмосковном главке МЧС сообщили РИА Новости, что Boeing 737 компании "Северный ветер" остановил вылет в Ереван из-за сигнала о задымлении в салоне, пассажиров эвакуировали по трапам, восемь человек пострадали.
"При разбеге в пассажирском салоне появился посторонний запах. Экипаж прекратил взлет и после освобождения взлетно-посадочной полосы и выключения двигателей организовал эвакуацию пассажиров (162 взрослых, 11 детей) по аварийным надувным трапам", - говорится в сообщении.
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ЧП с самолетом Nordwind в ШереметьевоМоскваШереметьево (аэропорт)Происшествия
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