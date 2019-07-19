Перевозчик назвал причину эвакуации людей из самолета в Шереметьево

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Северный ветер" ("Нордвинд") заявила, что причиной отмены и эвакуации ее рейса Москва - Ереван стало появление постороннего запаха на борту, сообщается на сайте перевозчика.

Ранее в подмосковном главке МЧС сообщили РИА Новости, что Boeing 737 компании "Северный ветер" остановил вылет в Ереван из-за сигнала о задымлении в салоне, пассажиров эвакуировали по трапам, восемь человек пострадали.