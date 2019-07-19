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РИА Новости

В Шереметьево раскрыли подробности инцидента с самолетом Nordwind

Вчера, 04:51
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind Airlines
Самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind Airlines
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В аэропорту Шереметьево раскрыли подробности инцидента с самолетом Boeing 737-800W рейса Москва — Ереван.
Ранее в МЧС сообщили РИА Новости, что самолет Nordwind остановил вылет из-за сигнала о задымлении в салоне. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам, восемь человек пострадали.
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Пассажирский рейс N4 477 авиакомпании "Hoрдвинд" в 0:57 по московскому времени начал вылет в Ереван. Во время разбега внутри салона появился дым, рассказала РИА Новости директор по связям с общественностью Шереметьево Анна Захаренкова.
По ее словам, командир воздушного судна доложил наземным службам о нештатной ситуации и решил прервать взлет, освободил полосу и остановил самолет на рулежной дорожке.
Возгорания на борту судна не было, отметила она.
После сигнала тревоги в Шереметьево началась аварийно-спасательная операция, к самолету прибыли службы аэропорта.
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На борту находились 173 пассажира и шесть членов экипажа. Их высадили по надувным трапам и доставили в терминал F.

"Им предложено горячее питание и необходимая помощь, с пассажирами взаимодействуют представители авиакомпании и аэропорта Шереметьево, произведена выгрузка багажа и личной клади", — добавила Захаренкова.

По ее словам, Nordwind отправила пассажиров в Ереван резервным бортом, при этом 28 человек отказались им лететь, среди них двое госпитализированных. По словам представителя экстренных служб, у них легкие травмы.
"Шереметьево" перешел на работу в штатном режиме, рейсы выполняются по расписанию, заключила Захаренкова.
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ЧП с самолетом Nordwind в ШереметьевоМоскваШереметьево (аэропорт)Происшествия
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