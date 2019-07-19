В Шереметьево раскрыли подробности инцидента с самолетом Nordwind

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В аэропорту Шереметьево раскрыли подробности инцидента с самолетом Boeing 737-800W рейса Москва — Ереван.

Ранее в МЧС сообщили РИА Новости, что самолет Nordwind остановил вылет из-за сигнала о задымлении в салоне. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам, восемь человек пострадали.

Пассажирский рейс N4 477 авиакомпании "Hoрдвинд" в 0:57 по московскому времени начал вылет в Ереван. Во время разбега внутри салона появился дым, рассказала РИА Новости директор по связям с общественностью Шереметьево Анна Захаренкова.

По ее словам, командир воздушного судна доложил наземным службам о нештатной ситуации и решил прервать взлет, освободил полосу и остановил самолет на рулежной дорожке.

Возгорания на борту судна не было, отметила она.

После сигнала тревоги в Шереметьево началась аварийно-спасательная операция, к самолету прибыли службы аэропорта.

На борту находились 173 пассажира и шесть членов экипажа. Их высадили по надувным трапам и доставили в терминал F.

"Им предложено горячее питание и необходимая помощь, с пассажирами взаимодействуют представители авиакомпании и аэропорта Шереметьево, произведена выгрузка багажа и личной клади", — добавила Захаренкова.

По ее словам, Nordwind отправила пассажиров в Ереван резервным бортом, при этом 28 человек отказались им лететь, среди них двое госпитализированных. По словам представителя экстренных служб, у них легкие травмы.