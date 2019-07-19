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РИА Новости

Задымление в самолете в Шереметьево возникло, когда он шел на взлет

Вчера, 04:35
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТерминал B международного аэропорта "Шереметьево"
Терминал B международного аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Терминал B международного аэропорта "Шереметьево". Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Задымление в пассажирском салоне самолета авиакомпании "Нордвинд" Москва - Ереван возникло, когда машина разбегалась для взлета, возгорания не было, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта "Шереметьево" Анна Захаренкова.
"Во время разбега по взлетно-посадочной полосе внутри пассажирского салона возникло задымление. Командир воздушного судна доложил наземным службам о нештатной ситуации и принял решение о прерывании взлета, после чего освободил полосу и остановил самолет на рулежной дорожке. Возгорания на борту воздушного судна не было", - сказала она.
На борту Boeing находились 173 пассажира и шесть членов экипажа.
Ранее в подмосковном главке МЧС сообщили РИА Новости, что Boeing 737 компании "Северный ветер" остановил вылет в Ереван из-за сигнала о задымлении в салоне, пассажиров эвакуировали по трапам, восемь человек пострадали.
Терминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве
Вчера, 04:21
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ЧП с самолетом Nordwind в ШереметьевоМоскваШереметьево (аэропорт)Происшествия
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