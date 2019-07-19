Задымление в самолете в Шереметьево возникло, когда он шел на взлет

"Во время разбега по взлетно-посадочной полосе внутри пассажирского салона возникло задымление. Командир воздушного судна доложил наземным службам о нештатной ситуации и принял решение о прерывании взлета, после чего освободил полосу и остановил самолет на рулежной дорожке. Возгорания на борту воздушного судна не было", - сказала она.