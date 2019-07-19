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РИА Новости

В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России

Вчера, 04:30
30619
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА Новости. Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение санкций против "24 высокопоставленных сотрудников российской Службы безопасности и их близких соратников".
Ограничения, по мнению авторов документа, должны действовать, "пока Россия не освободит 24 украинских моряка и три корабля этой страны, незаконно захваченных в районе Керченского пролива в Азовском море".
Сам инцидент конгрессмены называют "неспровоцированным опасным нападением".

Инцидент в Керченском проливе

В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили российскую границу и в течение нескольких часов совершали опасные маневры, не реагируя на законные требования российских властей.
Задержанные украинские моряки в Лефортовском суде Москвы
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"Песни Порошенко". Крымский депутат о призыве Зеленского освободить моряковВладимир Зеленский обратился к Владимиру Путину с призывом освободить задержанных украинских моряков. Этот призыв прокомментировал в эфире радио Sputnik крымский депутат Владислав Ганжара.
Пограничники задержали нарушителей. На борту кораблей были 24 военных, в том числе двое сотрудников СБУ. Суд арестовал их и обвинил в нарушении границы.
Владимир Путин оценил действия киевских властей как провокацию накануне выборов президента Украины.
После инцидента США ввели санкции в отношении нескольких российских пограничников. Теперь американские конгрессмены хотят закрепить это на уровне закона. Для этого законопроект должен быть принят как палатой представителей, так и сенатом США, а затем одобрен президентом страны.
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553269068177
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Нарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныРоссияСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
нужно было их сразу топить и проблем бы не было!
19 июля, 05:35
коля мамин мамин
1046120513
24 генерала ФСБ- это не вся Россия, на мой взгляд. При чем здесь "санкции против России"
19 июля, 05:39
ПSПросто Sapiens
67721127
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