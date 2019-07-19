В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России

ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА Новости. Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение санкций против "24 высокопоставленных сотрудников российской Службы безопасности и их близких соратников".
Ограничения, по мнению авторов документа, должны действовать, "пока Россия не освободит 24 украинских моряка и три корабля этой страны, незаконно захваченных в районе Керченского пролива в Азовском море".
Сам инцидент конгрессмены называют "неспровоцированным опасным нападением".
Инцидент в Керченском проливе
В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили российскую границу и в течение нескольких часов совершали опасные маневры, не реагируя на законные требования российских властей.
Пограничники задержали нарушителей. На борту кораблей были 24 военных, в том числе двое сотрудников СБУ. Суд арестовал их и обвинил в нарушении границы.
Владимир Путин оценил действия киевских властей как провокацию накануне выборов президента Украины.
После инцидента США ввели санкции в отношении нескольких российских пограничников. Теперь американские конгрессмены хотят закрепить это на уровне закона. Для этого законопроект должен быть принят как палатой представителей, так и сенатом США, а затем одобрен президентом страны.