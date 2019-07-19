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РИА Новости

Шереметьево работает в штатном режиме после инцидента с самолетом

Вчера, 04:21
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© РИА Новости / Максим БлиновТерминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве
Терминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Аэропорт "Шереметьево" после инцидента с рейсом Москва - Ереван работает штатно, рейсы выполняются по расписанию, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.
Ранее в подмосковном главке МЧС сообщили РИА Новости, что Boeing 737 компании "Северный ветер" остановил вылет в Ереван из-за сигнала о задымлении в салоне, пассажиров эвакуировали по трапам, восемь человек пострадали.
"Аэропорт "Шереметьево" перешел на работу в штатном режиме, рейсы на вылет и прилет выполняются по расписанию", - сообщила собеседница агентства.
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